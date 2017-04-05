Сумчан запрошують до грантової програми на підтримку ініціатив громадянського суспільства у сфері протидії корупції

Передбачається подання заявок на реалізацію проєктів, які мобілізують суспільство на запобігання корупції, розроблення аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення обізнаності та виховання цінностей, спрямованих на запобігання корупції, сприяють виникненню коаліцій, об’єднаних довкола спільних питань, які спроможні здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних заходів на національному і субнаціональному рівнях та ефективно поширювати антикорупційні месседжі в цільових громадах.
Проєкт «ВзаємоДія!» очікує інноваційні ідеї та підходи, зорієнтовані на результат.
Процес подання заявки складається з двох кроків. Перший крок передбачає подання заявниками стислої концепції. Якщо на початковому етапі буде визначено, що концепція відповідає цілям Проєкту «ВзаємоДія!», заявники отримують запрошення подати офіційну заявку на отримання грантового фінансування.
Очікується, що ініціативи, які буде підтримано, сприятимуть досягненню таких результатів:
Загальний розмір гранта для організації становитиме суму в гривнях, що еквівалентна сумі між 10 000 та 150 000 доларів США.
Дедлайн - 31 липня 2021 року.
Нагадаємо, Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні «ВзаємоДія!» реалізується за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).
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