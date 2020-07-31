Россия отказалась принимать участие в чемпионате Европы по-сумски

Каждые два года в сумах проводят чемпионат мира или Европы по-сумски. Команды сражаются на мини-футбольных площадках, повторяя группы и расписание больших турниров. В этом году играют Евро-2020, которое перенесли на год из-за пандемии коронавируса.
В понедельник играли первый тур группы А и В.
В группе А Турция поделила очки с Италией, а Уэльс уверенно победил Швейцарию.
Турция («Сумской филиал ХНУВД») 2:2 Италия («Александрия» Кровное)
Уэльс («КомпСервис») 6:0 Швейцария («Локомотив» Ворожба)
В группе В состоялся лишь один матч, так как команда, которой по жребию нужно было представлять Россию, отказалась от участия. Всем остальным командам этой группы будут зачисляться технические победы со счетом 5:0.
Дания («Фортуна») 4:2 Финляндия (ОЛИСП «Барса»)
Бельгия («КБУ») 5:0 (тех.) Россия («Викар»)
Сегодня пройдут игры 1-го утра в группах С и D:
Группа С
17:30 поле № 3 Австрия («Lex VSK») - Северная Македония («Звезда»)
18:30 поле № 3 Нидерланды («Food Centre») - Украина («Гранум» Снежки)
Группа «D»
17:30 поле № 4 Англия («Краснополье») - Хорватия («Натон» Постольное)
18:30 поле № 4 Шотландия («Сервис Люкс») - Чехия («Азарт-2007»)
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