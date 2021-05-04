Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:49200

На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео)

18 мая в 23:22, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Победы в с. Поповка на Конотопщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, сотрудники Службы спасения установили, что огнем охвачен электрический счетчик, стену на площади до 0,5 м и перекрытие на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 23:42 возгорание локализовали, а в 00:08 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине, ликвидируя возгорание сеновала, удалось спасти жилой дом (видео)
Сегодня 11:06

На Сумщине, ликвидируя возгорание сеновала, удалось спасти жилой дом (видео)

18 мая в 14:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сеновала по ул. Максимовича в с. Шевченково...

На Сумщине ликвидировали пожар в жилом секторе
Вчера 15:31

На Сумщине ликвидировали пожар в жилом секторе

17 мая в 21:54 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Полозова в с. Первомайское...

На Сумщине на территории собора произошел пожар
Вчера 11:42

На Сумщине на территории собора произошел пожар

17 мая на территории Святодуховского собора в Ромнах сгорела хозяйственная постройка....

В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев (видео)
17.05.2021 17:44

В Конотопе пожарные ликвидировали возгорание жилого дома на трех хозяев (видео)

16 мая в 19:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на трех хозяев по ул....

На Сумщине пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео)
04.05.2021 15:33

На Сумщине пожарные спасли жилой дом и летнюю кухню (видео)

3 мая в 12:23 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре хозяйственной постройки в с. Буйвалово Кролевецкой объединенной территориальной...

Новости

На Сумщине 167 новых случаев заболевания коронавирусом: 10 летальных (подробности)
Сегодня 08:56
На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео)
Сегодня 17:49
У Сумській міській галереї презентують одразу три екстраординарні виставки
Сегодня 17:11
В июле украинцам повысят пенсии
Сегодня 17:03
В центре Сум ночью произошла драка. Задержали трех человек
Сегодня 16:49
На Сумщине депутата райсовета подозревают в растрате бюджетных средств при ремонте школьного автобуса
Сегодня 16:45
Жителів Сумщини запрошують пройти національний тест на цифрову грамотність – Цифрограм 2.0
Сегодня 16:30
На Сумщине пенсионерка подрезала односельчанина
Сегодня 16:24
У Сумах пройде публічна дискусія «Особиста відповідальність чи обов’язок держави? Хто відповідальний за благополуччя сум’ян?»
Сегодня 15:50
На Сумщині помер відомий літератор
Сегодня 15:35
Что ждать сумчанам от погоды?
Сегодня 15:15
На Сумщине уличили осужденного в телефонном мошенничестве
Сегодня 14:33
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Робота в таксі «Болт»: можливість, якою варто скористатися
Сегодня 17:38
COVID-сертификаты в Украине: когда и кому будут выдавать
Сегодня 15:50
Технологии ремонта - малярные работы и покраска стен ®
Сегодня 14:23
Знайшовся ще один призер Олімпіади родом з Сум
Сегодня 09:36
Мер Сум не знає, хто платить за його «біль і гордість» на бігбордах
Вчера 15:37
Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
Вчера 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
17.05.2021 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
17.05.2021 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
20.45; с 20.05.2021 - 19.30
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами); с 20.05.2021 - 10.20; 12.20; 14.40; 17.00; 19.20; 21.35
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
19.20; с 20.05.2021 - 12.05
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15; с 20.05.2021 - 21.30
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.