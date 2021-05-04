На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео) 18 мая в 23:22, в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Победы в с. Поповка на Конотопщине.

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.

Прибыв на место, сотрудники Службы спасения установили, что огнем охвачен электрический счетчик, стену на площади до 0,5 м и перекрытие на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.

В 23:42 возгорание локализовали, а в 00:08 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.