На Сумщине пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме (видео)

О пожаре сообщила хозяйка, которая почувствовала резкий запах дыма в помещении. На место происшествия было направлено отделение дежурного караула 12-й государственной пожарно-спасательной части.
Прибыв на место, сотрудники Службы спасения установили, что огнем охвачен электрический счетчик, стену на площади до 0,5 м и перекрытие на площади до 1 кв. м. Образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом.
В 23:42 возгорание локализовали, а в 00:08 - потратив на тушение почти 4 тонны воды, полностью ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 1 единицу специальной техники и 4 человека личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
18 мая в 14:56 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании сеновала по ул. Максимовича в с. Шевченково...
17 мая в 21:54 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по ул. Полозова в с. Первомайское...
17 мая на территории Святодуховского собора в Ромнах сгорела хозяйственная постройка....
16 мая в 19:58 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на трех хозяев по ул....
3 мая в 12:23 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре хозяйственной постройки в с. Буйвалово Кролевецкой объединенной территориальной...