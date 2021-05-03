В Ахтырке полицейские поймали 23-летнего серийного вора

В полицию поступило сообщение, что в одном из гаражей в городе неизвестный совершил кражу. Прибыв на место происшествия, правоохранители обнаружили поврежденную металлическую стенку, а из самого помещения исчезли рыбацкие снасти и другие принадлежности.
Работники полиции немедленно начали комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника и поиски похищенного. Так, уже через некоторое время полицейские установили личность причастного к этому преступлению. Им оказался ранее судимый 23-летний мужчина. Кроме того, удалось установить и то, что злоумышленник причастен к краже велосипеда из другого гаража в городе.
Похищенное имущество правоохранители изъяли и вернули владельцам.
А по данному факту в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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