В Сумах подростки угнали автомобиль Полицейские разоблачили двух несовершеннолетних ребят в совершении очередного угона.

О преступлении в полицию сообщила 47-летняя владелица автотранспорта. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. Уже на месте выяснилось, что женщина оставила автомобиль АЗЛК-2140 на ночь в гараже, а на утро обнаружила его исчезновение.

В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что к совершенному могут быть причастны двое ребят в возрасте 16-ти и 17-ти лет, которые ранее попадали в поле зрения полиции за подобные преступления. Во время разговора с полицейскими ребята признались, что решили угнать авто, чтобы покататься.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.