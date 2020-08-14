Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:05453

В Сумах подростки угнали автомобиль

Полицейские разоблачили двух несовершеннолетних ребят в совершении очередного угона.

О преступлении в полицию сообщила 47-летняя владелица автотранспорта. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. Уже на месте выяснилось, что женщина оставила автомобиль АЗЛК-2140 на ночь в гараже, а на утро обнаружила его исчезновение.

В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что к совершенному могут быть причастны двое ребят в возрасте 16-ти и 17-ти лет, которые ранее попадали в поле зрения полиции за подобные преступления. Во время разговора с полицейскими ребята признались, что решили угнать авто, чтобы покататься.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Угон
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

По тематике

На Сумщине воры украли у пенсионера древний мопед
04.05.2021 10:27

На Сумщине воры украли у пенсионера древний мопед

Лебединские правоохранители нашли и вернули владельцу угнанный мопед....

На Сумщине пассажир с гранатой отобрал авто у таксиста (видео)
07.11.2020 15:04

На Сумщине пассажир с гранатой отобрал авто у таксиста (видео)

В Шостке, угрожая таксисту предметом, похожим на гранату, злоумышленник завладел автомобилем....

06.10.2020 14:12

На Сумщине парень угнал мопед в качестве «магарыча»

18-летний парень требовал «магарыч» от парня из соседнего района за то, что тот ездит к местной девушки. А когда не...

Роменчанин второй раз угнал автомобиль зятя
26.08.2020 16:10

Роменчанин второй раз угнал автомобиль зятя

Как установили сотрудники роменской полиции, 19-летний житель райцентра, вмешавшись в ссору своей сестры с ее мужем, в пылу совершил угон...

14.08.2020 12:46

В Глухове полиция поймала неудачливого мотоугонщика

Как установили оперативники Глуховского отдела полиции, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель, проходя мимо домохозяйства одного из жителей райцентра, заметил...

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Офіційний коментар АТ "Сумське НВО" щодо продажу частини готелю "Ювілейний"
Сегодня 10:35
Школьное питание по-новому. Как изменятся столовые с 1 сентября?
Вчера 14:55
На Сумщине коронавирусные показатели снижаются (итоги недели)
Вчера 14:23
Деркач: Ни государство, ни владельцы социальных сетей не имеют права ограничивать свободу слова
14.05.2021 12:17
До уваги батьків сумських дошкільнят: новації у закладах дошкільної освіти
13.05.2021 16:26
З 1 травня перепризначення субсидій на наступний період відбуватиметься за новим порядком
13.05.2021 10:40
Хто може набути статусу безробітного?
12.05.2021 10:30
Туфли в интернет-магазине LeBoutique: как сделать выбор
11.05.2021 18:04
Дрова для печей, каминов, мангалов: параметры выбора и популярные виды
10.05.2021 21:07
Сумщина вышла из третьей волны коронавируса? (итоги недели)
10.05.2021 15:10
COVID-19: какой объем бесплатных услуг на первичном звене медицинской помощи
07.05.2021 14:00
Сталь у сучасній архітектурі
07.05.2021 13:37
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Нечестивий (Еван Спіліотопулос, 2021)
Кино Планета Кіно
12.10; 16.25; 20.45
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Гнів людський (Гай Річі, 2021)
Кино Планета Кіно
10.40; 12.00; 13.00; 14.20; 15.50; 16.40; 18.10; 19.00; 20.30; 21.30 (19.05.2021 + 18.25: Wrath of Man, англ. з укр. субтитрами)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Незвідана земля (Робін Райт, 2021)
Кино Планета Кіно
12.00; 19.20
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Пила: Спіраль (Даррен Лінн Боусман, 2021)
Кино Планета Кіно
17.00; 21.15
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Батько (Флоріан Зеллер, 2020)
Кино Планета Кіно
15.20
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Мортал Комбат (Саймон Маккуойд, 2021)
Кино Планета Кіно
21.15
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Ті, хто бажають моєї смерті (Тейлор Шерідан, 2021)
Кино Планета Кіно
10.00; 17.20

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.