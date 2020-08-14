В Сумах подростки угнали автомобиль

О преступлении в полицию сообщила 47-летняя владелица автотранспорта. По указанному адресу немедленно выехали правоохранители. Уже на месте выяснилось, что женщина оставила автомобиль АЗЛК-2140 на ночь в гараже, а на утро обнаружила его исчезновение.
В результате принятых оперативно-розыскных мероприятий работники полиции установили, что к совершенному могут быть причастны двое ребят в возрасте 16-ти и 17-ти лет, которые ранее попадали в поле зрения полиции за подобные преступления. Во время разговора с полицейскими ребята признались, что решили угнать авто, чтобы покататься.
По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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