На Сумщине рецидивист дважды обокрал нежилой дом В поисках денег на спиртное, ранее судимый 64-летний мужчина дважды проник в чужой дом, в котором никто не проживает, и похитил оттуда современные батареи отопления, электродвигатель из холодильника, металлическую печную плиту и т.п.

В полицию Середина-Буды обратилась 59-летняя местная жительница и рассказала, что неизвестный проник в ее нежилую усадьбу, сорвав навесные замки с дверей дома и летней кухни, и похитил оттуда вещи на общую сумму около 3000 грн.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители установили причастность к краже ранее судимого 64-летнего местного жителя. Его разыскали и допросили.

Как выяснилось, подозреваемый дважды проникал в чужое домохозяйство. В первый раз он демонтировал и похитил из дома современные батареи отопления, которые сразу продал, а деньги потратил на спиртное и продукты питания. Через несколько дней залез в чужой дом снова. Снял электродвигатель с холодильника, прихватил газовые таганки и металлическую плиту. Похищенное сразу реализовал, а вырученные средства потратил на свои нужды.

В отношении мужчины в полиции открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. За содеянное ему грозит до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.