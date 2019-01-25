Житель Сумщины передал в музей найденный в земле скифский меч

Он передал находку в будущий музей исторического оружия, которые планируют открыть в Броварах.
Меч является однокомпонентным - сделанным из цельного куска железа. Рукоятку переплетали кожей.
Первый антимузей под названием «нОль» открыли 23 мая в Сумах в рамках альтернативной «Ночи музеев».... 1
По случаю Международного дня музеев музейно-выставочный центр «Тростянецкий» начинает #Музейнийтиждень / #MuseumWeek....
Продолжается сбор экспонатов для музея, который будет создан в музейно-культурном комплексе села Боголюбове (Заречное)....
Тростянецкая громада работает над созданием нового музея....
Отдел культуры, туризма, молодежи и спорта Тростянецкого горсовета объявил конкурс на замещение вакантной должности директора КО ТСГ «Музейно-выставочный центр «Тростянецкий»....