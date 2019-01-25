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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:16104

Житель Сумщины передал в музей найденный в земле скифский меч

Житель Липовой Долины Александр Литовченко нашел в земле скифский меч - акинак.

Он передал находку в будущий музей исторического оружия, которые планируют открыть в Броварах.

Меч является однокомпонентным - сделанным из цельного куска железа. Рукоятку переплетали кожей.

Общество Музей Находка
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