На Сумщине 172 новых случая заболевания коронавирусом (подробности) По состоянию на 16 мая в Сумской области 75 421 случай заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 172 человек (Белопольский район - 2, Бурынский район - 2, Глухов - 10, Глуховский район - 5, Конотоп - 6, Конотопский район - 1, Краснопольский район - 1, Лебедин - 1, Лебединский район - 3, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 4, Ахтырский район - 2, Ромны – 18, Роменский район - 1, Середина-Будский район - 3, Сумы - 50, Сумской район - 8, Тростянецкий район - 11, Шостка - 40, Шосткинский район - 3).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 1226 летальных случая, из них за минувшие сутки - 4 (Сумы - 3, Тростянецкий район - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 70338 человек, из них за минувшие сутки - 249 (Белопольский район - 13, Бурынский район - 1, Великописаревский район - 8, Глухов – 15, Глуховский район - 10, Краснопольский район - 3, Лебедин – 17, Лебединский район - 25, Недригайловский район - 1, Ахтырка - 8, Ахтырский район - 23, Ромны - 38, Роменский район - 23, Середина-Будский район - 1, Сумы - 36, Сумской район - 4, Шостка - 21 , Шосткинский район - 2).