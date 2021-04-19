На Сумщине в ДТП травмированы двое Происшествие произошло 27 апреля, около 14.00, на автодороге «Батурин-Конотоп-Сумы», вблизи села Поповка Конотопского района.

Предварительно установлено, что 37-летний водитель автомобиля Buick допустил столкновение с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 18-летней девушки. В результате чего водительница ВАЗа и ее пассажир получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи обоих пострадавших отпущены домой.

Транспортные средства помещены на спецплощадку полиции.

Правоохранители выясняют причины и обстоятельства этого события. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 286 Уголовного кодекса Украины «Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.