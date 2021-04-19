Из-за ретрансляции NewsOne сумской канал получил предупреждение

Такое решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял на заседании 28 апреля, пишет Детектор медиа.
Мониторинг регулятора обнаружил в эфире ATV не предусмотренную лицензией ретрансляцию NewsOne, а из-за чего уменьшилась доля программ собственного производства, а также в эфире были программы без указания имен авторов и названий производителей.
По информации регулятора, канал отрицал ретрансляцию. И обращал внимание на то, что вещатель имеет договора о совместном производстве.
Однако Нацсовет зафиксировала в эфире отсутствие у программ выходных данных.
Поэтому регулятор вынес заказчику предупреждение.
В течение месяца «Академ ТВ» должен исправить нарушения.
Также ТРК «Академ ТВ» обратилось в Нацсовет с заявлением об отмене санкции «объявление о предупреждении», однако регулятор восстановил, поскольку лицензиат является системным нарушителем.
Напомним, Нацсовет назначил проверки местным каналам из-за ретрансляции NewsOne и Прямого в середине января 2021 года.