Из-за ретрансляции NewsOne сумской канал получил предупреждение Сумской телеканал «Академ ТВ» получил предупреждение за ретрансляцию NewsOne.

Такое решение Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял на заседании 28 апреля, пишет Детектор медиа.

Мониторинг регулятора обнаружил в эфире ATV не предусмотренную лицензией ретрансляцию NewsOne, а из-за чего уменьшилась доля программ собственного производства, а также в эфире были программы без указания имен авторов и названий производителей.

По информации регулятора, канал отрицал ретрансляцию. И обращал внимание на то, что вещатель имеет договора о совместном производстве.

Однако Нацсовет зафиксировала в эфире отсутствие у программ выходных данных.

Поэтому регулятор вынес заказчику предупреждение.

В течение месяца «Академ ТВ» должен исправить нарушения.

Также ТРК «Академ ТВ» обратилось в Нацсовет с заявлением об отмене санкции «объявление о предупреждении», однако регулятор восстановил, поскольку лицензиат является системным нарушителем.

Напомним, Нацсовет назначил проверки местным каналам из-за ретрансляции NewsOne и Прямого в середине января 2021 года.