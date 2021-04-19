Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:5538

Стали известны подробности пожара на Петропавловской в Сумах (видео)

26 апреля в 19:50 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Петропавловская в г. Сумы.

Звонили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Образовалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания.

При проведении разведки было установлено, что в опасной зоне оказались четверо граждан. Двух мужчин уже почти без сознания пожарные вывели из задымленной зоны и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Еще двух граждан, мужчину и женщину, спасатели вывели в безопасную зону, после чего от медицинской помощи они отказались.

В 20:11 очаг возгорания в комнате удалось локализовать и предотвратить перекидывание огня на остальные комнаты. В 20:24 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания выясняется.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 71702 случая заболевания коронавирусом (подробности)
Сегодня 08:37
Стали известны подробности пожара на Петропавловской в Сумах (видео)
Сегодня 12:55
Сколько заработали сумские биатлонисты за сезон?
Сегодня 12:52
На Сумщине детсаду вернули 30 га земли стоимостью почти 3,2 млн грн
Сегодня 12:29
В Шостке «восьмерка» снесла кирпичный забор ТЭЦ
Сегодня 12:04
Сумской биатлонист женился
Сегодня 11:28
В Сумах будут судить двух разбойников, которые пытали пенсионера
Сегодня 11:10
У жителя Сумщины полицейские изъяли полкило марихуаны
Сегодня 10:47
«НАШ КРАЙ-Наше будущее» - пасхальная корзина социальной программы
Сегодня 10:30
Сумчане наметали на медали
Сегодня 10:09
Сумской Центр админуслуг разработал график работы на предпраздничные и праздничные дни
Сегодня 09:44
Сумские лучники с «бронзой» гимназиады
Сегодня 09:07
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

У СумДУ стартував 10-й ювілейний сезон ліги КВН «Сумка»
Вчера 16:49
На Сумщине коронавирус унес больше тысячи человек: итоги недели
Вчера 15:25
Как можно использовать гидравлику для КамАЗа
23.04.2021 16:43
Генпрокурор должна проверить информацию о теневой продаже "Сумытеплоэнерго" и причастность к ней главы ВР Разумкова, – Деркач
23.04.2021 16:25
Все, что нужно знать о испанском белом вине Херес
23.04.2021 15:59
Чергові перші 100 днів мера Сум
23.04.2021 14:14
Представники партії «Слуга Народу» Сумщини оголошують про старт всеукраїнського партійного донорського челенджу
21.04.2021 14:50
Мэр Сум экономит на замах
21.04.2021 11:10
Стартувала послуга оформлення матеріальної допомоги для ФОПів та найманих працівників. Як її отримати?
21.04.2021 10:05
Чи готова Сумщина до відкриття ринку землі?
20.04.2021 15:21
Хома и партнеры: что задекларировали губернатор Сумщины и его замы
19.04.2021 18:29
Борг в 31 млн грн: енергетики з Дніпра звинувачують німецьких інвесторів в шахрайстві та просять владу Сумщини втрутитись
19.04.2021 18:19
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.