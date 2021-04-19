Стали известны подробности пожара на Петропавловской в Сумах (видео) 26 апреля в 19:50 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в пятиэтажном жилом доме на ул. Петропавловская в г. Сумы.

Звонили соседи, которые почувствовали резкий запах дыма на лестничной клетке. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части и автолестницу группы специальной пожарной техники.

Уже через 6 минут пожарные прибыли на место вызова и установили, что пожар произошел в трехкомнатной квартире на четвертом этаже. Образовалось сильное задымление, поэтому работать пришлось в аппаратах для защиты органов дыхания.

При проведении разведки было установлено, что в опасной зоне оказались четверо граждан. Двух мужчин уже почти без сознания пожарные вывели из задымленной зоны и передали медицинским работникам для дальнейшей госпитализации. Еще двух граждан, мужчину и женщину, спасатели вывели в безопасную зону, после чего от медицинской помощи они отказались.

В 20:11 очаг возгорания в комнате удалось локализовать и предотвратить перекидывание огня на остальные комнаты. В 20:24 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение было привлечено 12 человек личного состава и 4 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Причина возгорания выясняется.