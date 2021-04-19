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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Ушел из жизни известный на Сумщине врач

22 апреля перестало биться сердце уважаемого на Белопольщине врача, Человека с большой буквы Александра Николаевича Годованця.

Эту печальную новость сообщила Белопольская городская больница на своей странице в Фейсбук.

«Ушел из жизни человек прекрасной души, открытого и доброго сердца. Неумолимая смерть после тяжелой болезни, на 69-м году забрала его от нас», - говорится в сообщении.

Родился Александр Николаевич 21.08.1952 года на Хмельнитчине. Окончил Тернопольский медицинский институт в 1976 году. После окончания вуза начал свою трудовую деятельность в Белопольской больнице. Работал кардиологом, заместителем главного врача по медицинской части, около 20 лет возглавлял коллектив терапевтического отделения и терапевтическую службу района. В феврале 2020 года ушел на заслуженный отдых.

Всю свою жизнь он посвятил помощи людям, через его сердце прошли боль и страдания десятков тысяч больных, их семей, оставался с пациентами пока не отступит болезнь. За его плечами спасенные жизни, возвращенная радость родным.

Но, к сожалению, свою коварную болезнь преодолеть не смог, пишет bilopillia.city.

Общество
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голова Сумської ОДА

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