На Сумщине больше новых случаев заболевания коронавирусом, чем в Киеве

В частности, в Украине заболели 331 ребенок и 98 медработников.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 3688 человек; выписаны из больниц - 5801 человек; летальных случаев - 231; выздоровели - 6574 человека; осуществлено тестирований за сутки - 54270 (в частности методом ПЦР - 26432, методом ИФА - 6316), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21522.
За все время пандемии в Украине заболело - 2025271 человек; выздоровели - 1572528 человек; летальных исходов - 42 323; проведения ПЦР-тестов - 9240911.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 330 случаев;
- Винницкая область - 119 случаев;
- Волынская область - 228 случаев;
- Днепропетровская область - 1034 случая;
- Донецкая область - 582 случая;
- Житомирская область - 277 случаев;
- Закарпатская - 34 случая;
- Запорожская область - 252 случая;
- Ивано-Франковская область - 65 случаев;
- Киевская область - 441 случай;
- Кировоградская область - 186 случаев;
- Луганская область - 52 случая;
- Львовская область - 294 случая;
- Николаевская область - 350 случаев;
- Одесская область - 481 случай;
- Полтавская область - 187 случаев;
- Ровенская область - 255 случаев;
- Сумская область - 409 случаев;
- Тернопольская область - 220 случаев;
- Харьковская область - 954 случая;
- Херсонская область - 225 случаев;
- Хмельницкая область - 341 случай;
- Черкасская область - 247 случаев;
- Черновицкая область - 115 случаев;
- Черниговская область - 252 случая.