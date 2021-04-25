На Сумщине больше новых случаев заболевания коронавирусом, чем в Киеве 7930 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 25 апреля 2021 года. На Сумщине – 409.

В частности, в Украине заболели 331 ребенок и 98 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 3688 человек; выписаны из больниц - 5801 человек; летальных случаев - 231; выздоровели - 6574 человека; осуществлено тестирований за сутки - 54270 (в частности методом ПЦР - 26432, методом ИФА - 6316), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 21522.

За все время пандемии в Украине заболело - 2025271 человек; выздоровели - 1572528 человек; летальных исходов - 42 323; проведения ПЦР-тестов - 9240911.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1034), Харьковской (954), Донецкой (582), Одесской (481) и Киевской (441) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 330 случаев;

- Винницкая область - 119 случаев;

- Волынская область - 228 случаев;

- Днепропетровская область - 1034 случая;

- Донецкая область - 582 случая;

- Житомирская область - 277 случаев;

- Закарпатская - 34 случая;

- Запорожская область - 252 случая;

- Ивано-Франковская область - 65 случаев;

- Киевская область - 441 случай;

- Кировоградская область - 186 случаев;

- Луганская область - 52 случая;

- Львовская область - 294 случая;

- Николаевская область - 350 случаев;

- Одесская область - 481 случай;

- Полтавская область - 187 случаев;

- Ровенская область - 255 случаев;

- Сумская область - 409 случаев;

- Тернопольская область - 220 случаев;

- Харьковская область - 954 случая;

- Херсонская область - 225 случаев;

- Хмельницкая область - 341 случай;

- Черкасская область - 247 случаев;

- Черновицкая область - 115 случаев;

- Черниговская область - 252 случая.