Шосткинская райгосадминистрация получила новую главу

В распоряжении Президента Украины №467 / 2021-рп говорится: «Назначить Тарасюк Оксану Николаевну главой Шосткинского районной государственной администрации Сумской области».
До назначения Оксана Тарасюк работала в Пенсионном фонде.
Согласно декларации за 2020 год за прошлый год она получила 188 тыс. грн зарплаты. Имеет 138 тыс. грн налички. Ее муж Василий Медведь служит в военной части 9938, где за год получил 290 тыс. грн, также получил 59 тыс. грн за отчуждение движимого имущества. Также показал почти 4 тыс. грн процентов по вкладу в банке, правда, самого вклада не показал.
Оксана Тарасюк пользуется квартирой 43 кв. м. в Шостке. Ее муж – домом отца в Вовне Шосткинского района. В прошлом году купил автомобиль SUBARU FORESTER 2011 г.в.
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