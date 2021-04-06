На Сумщине взят под стражу подозреваемый в умышленном убийстве матери По ходатайству Роменской окружной прокуратуры решением суда 16 апреля подозреваемому в умышленном убийстве матери и нанесении телесных повреждений отцу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Речь идет событие, которое произошло 14 апреля 2021 года в одном из частных домов в г. Ромны. Во время ссоры 35-летний мужчина выхватил из рук матери нож, которым нанес ей множественные удары в шею и туловище. Услышав крик с улицы прибежал отец. Он пытался остановить сына, однако получил несколько ударов молотком. С места происшествия мужчина скрылся, его мать скончалась на месте происшествия, отец, по предварительным данным, получил легкие телесные повреждения.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 1 ст. 115 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) УК Украины. Санкция статьи предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.