Сумские студенты сыграют в финале

Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко — Харьковский национальный университет им. Каразина — 4:1
Голы: Окопный, 6, 39, Расторгуев, 16, Зеленкевич, 39 — Скубченко, 8
11.00. Сумский государственный университет — Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — 2:2
Голы: Прощенко, 2, Головлёв, 7 — Негела, 33, Дичук, 36
Полуфиналы
Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко — Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — 1:1 (4:3 по пенальти)
Голы: Зеленкевич, 13 (с дабл-пенальти) — Сенюк, 37
Харьковский национальный университет им. Каразина — Национальный педагогический университет им. Драгоманова) — 7:1
Завтра пройдут решающие встречи.