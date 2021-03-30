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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:53194

Сумские студенты сыграют в финале

Сегодня, 8 апреля, в Сумах прошел второй день чемпионата Украины по футзалу среди студентов.

Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко — Харьковский национальный университет им. Каразина — 4:1

Голы: Окопный, 6, 39, Расторгуев, 16, Зеленкевич, 39 — Скубченко, 8

11.00. Сумский государственный университет — Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — 2:2

Голы: Прощенко, 2, Головлёв, 7 — Негела, 33, Дичук, 36

Полуфиналы

Сумский государственный педагогический университет им. Макаренко — Ивано-Франковский профильный колледж физического воспитания — 1:1 (4:3 по пенальти)

Голы: Зеленкевич, 13 (с дабл-пенальти) — Сенюк, 37

Харьковский национальный университет им. Каразина — Национальный педагогический университет им. Драгоманова) — 7:1

Завтра пройдут решающие встречи.

Спорт
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Цитата

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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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