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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:23255

Депутат просит назначить старост сел Сумской ОТГ

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Назначение старост в Сумской городской территориальной громаде - в селах Великая Чернеччина, Битица, Песчаное, Стецьковка».

«21.10.2020 Сумской городской совет принял решение о создании старостинских округов Сумской городской территориальной громады - Стецьковский, Битицкого, Великочернеччинского, Песчанского.

2 марта Парламент принял законопроект №4535 в первом чтении, который регулирует полномочия старосты.

24.03.2021 состоялась уже V сессия Сумского городского совета, но жители громады снова не увидели предложений по кандидатурам старост, которые должен вносить на сессию городской голова.

Жители сел, которые присоединились к Сумской городской ТГ обеспокоены ситуацией, которая сложилась. Поскольку староста играет важную роль в жизни громады:

1. Помогает жителям подготовить документы в органы исполнительной власти.

2. Имеет право выступления на заседаниях исполкома по вопросам, которые касаются интересов старостинского округа.

3. Выполняет отдельные задачи ЦНАП и пр.

В связи с вышеизложенным, просим:

1. Провести публичное обсуждение с жителями соответствующих округов всех кандидатур на должность старост.

2. Внести и утвердить кандидатуры на VI сессии Сумского городского совета.

С уважением, жители громады», - пишет автор петиции Пилипчук Александр Петрович, депутат Сумского районного совета.

По состоянию на 8 апреля петицию подписали 57 человек из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

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