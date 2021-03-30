Депутат просит назначить старост сел Сумской ОТГ

«21.10.2020 Сумской городской совет принял решение о создании старостинских округов Сумской городской территориальной громады - Стецьковский, Битицкого, Великочернеччинского, Песчанского.
2 марта Парламент принял законопроект №4535 в первом чтении, который регулирует полномочия старосты.
24.03.2021 состоялась уже V сессия Сумского городского совета, но жители громады снова не увидели предложений по кандидатурам старост, которые должен вносить на сессию городской голова.
Жители сел, которые присоединились к Сумской городской ТГ обеспокоены ситуацией, которая сложилась. Поскольку староста играет важную роль в жизни громады:
1. Помогает жителям подготовить документы в органы исполнительной власти.
2. Имеет право выступления на заседаниях исполкома по вопросам, которые касаются интересов старостинского округа.
3. Выполняет отдельные задачи ЦНАП и пр.
В связи с вышеизложенным, просим:
1. Провести публичное обсуждение с жителями соответствующих округов всех кандидатур на должность старост.
2. Внести и утвердить кандидатуры на VI сессии Сумского городского совета.
С уважением, жители громады», - пишет автор петиции Пилипчук Александр Петрович, депутат Сумского районного совета.
По состоянию на 8 апреля петицию подписали 57 человек из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.