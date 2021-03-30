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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах хотят запретить ямочный ремонт

На сайт онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Запретить ямочный ремонт дорог».

«Ямочный ремонт дорог - крайне неэффективный способ растраты бюджета нашего города (как раз растраты бюджета – крайне эффективный – Ред.). Водители, которые передвигаются сумскими дорогами, жалуются на состояние дорог даже после ямочного ремонта из-за создаваемых им повышений на местах ям. Этот вид ремонта является вовсе не долговечным, а сам материал и «технология» его укладки вызывает большие сомнения.

Исходя из всего вышесказанного требую:

1) Предоставить информацию о совокупном размере расходов на ямочный ремонт в течение 2015-2020 годов.

2) Привести аналитику о количестве проведенных тендеров по так называемому «содержанию» дорог (ямочного ремонта), компаний-победителей этих тендеров и условий гарантийного обслуживания выполненных работ за период 2015-2020 годов.

3) Запретить ямочный ремонт, зато строить новые дороги и КАПИТАЛЬНО ремонтировать проблемные», - пишет автор петиции Шумаль Галина Александровна.

По состоянию на 8 апреля петицию подписали 34 человека из 250 необходимых.

Подписать петицию можно здесь.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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