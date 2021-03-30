В Сумах хотят запретить ямочный ремонт

«Ямочный ремонт дорог - крайне неэффективный способ растраты бюджета нашего города (как раз растраты бюджета – крайне эффективный – Ред.). Водители, которые передвигаются сумскими дорогами, жалуются на состояние дорог даже после ямочного ремонта из-за создаваемых им повышений на местах ям. Этот вид ремонта является вовсе не долговечным, а сам материал и «технология» его укладки вызывает большие сомнения.
Исходя из всего вышесказанного требую:
1) Предоставить информацию о совокупном размере расходов на ямочный ремонт в течение 2015-2020 годов.
2) Привести аналитику о количестве проведенных тендеров по так называемому «содержанию» дорог (ямочного ремонта), компаний-победителей этих тендеров и условий гарантийного обслуживания выполненных работ за период 2015-2020 годов.
3) Запретить ямочный ремонт, зато строить новые дороги и КАПИТАЛЬНО ремонтировать проблемные», - пишет автор петиции Шумаль Галина Александровна.
По состоянию на 8 апреля петицию подписали 34 человека из 250 необходимых.
Подписать петицию можно здесь.