В Ромнах обнаружен 21 грузчик-нелегал. Работодателю грозит штраф в 1,26 млн грн У работодателя обнаружен 21 неоформленный работник

Инспекционное посещение общества с ограниченной ответственностью, осуществляющем хозяйственную деятельность на территории города Ромны, проводилось инспектором труда Управление Гоструда в Сумской области в марте 2021 года.

В ходе инспекционного посещения инспектором труда зафиксирован факт выполнения работ по выгрузке щебня из грузовых железнодорожных вагонов лицами без заключения трудовых договоров.

При проведении инспекционного посещения на территории грузового участка проведены замеры высоты, на которой работают при выгрузке вагонов работники: высота от земли до нижнего люка вагона составляет 2,75-2,95 метра. Следует обратить внимание, что работы, выполняемые на высоте более 1,3 метра согласно Постановлению от 26 октября 2011 № 1107 в редакции от 3 февраля 2021 № 77 «Об утверждении Порядка выдачи разрешений на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности» отнесены к работам повышенной опасности.

Согласно ст. 21 Закона Украины «Об охране труда» работодатель должен получить разрешение или предоставить декларацию на выполнение работ повышенной опасности и на эксплуатацию (применение) машин, механизмов, оборудования повышенной опасности. Согласно статье 1 Закона Украины «Об охране труда» работодатель - владелец предприятия, учреждения, организации или уполномоченный им орган, независимо от форм собственности, вида деятельности и хозяйствования, и физическое лицо, использующее наемный труд. Работник - лицо, работающее на предприятии, в организации, учреждении и исполняет обязанности или функции согласно трудовому договору (контракту). Таким образом, привлечение лиц к работам повышенной опасности, в том числе работы, выполняемые на высоте более 1,3 метра возможно только на основании трудового договора.

Однако никаких документов, подтверждающих надлежащее оформление трудовых отношений между Обществом и работниками, выполнявшими работы, не было предоставлено.

Таким образом, документально подтвержден факт допуска к выполнению работ 21 работника без оформления трудового договора, чем нарушены требования части третьей статьи 24 КЗоТ Украины.

По результатам инспекционного посещения должностным лицом составлен акт и внесено предписание об устранении нарушений законодательства о труде. Материалы инспекционного посещения в рамках уголовного производства направлены в полицию. Поскольку субъект хозяйствования находится на общей системе налогообложения предприятию грозит штраф в сумме 1,26 млн грн.

Напоминаем, что к юридическим и физическим лицам-предпринимателям, находящимся на общей системе налогообложения и допустили нарушения в части оформления трудовых отношений при использовании наемного труда применяется штраф в десятикратном размере минимальной заработной платы, на сегодня составляет 60 000 гривен за каждого работника, относительно которого совершено нарушение.

Безответственное отношение работодателя к организации труда своих работников подтверждает тот факт, что в настоящее время открытое уголовное производство по факту смерти одного из рабочих этого предприятия, умершего вследствие травмы, полученной во время выгрузки гранотсева из вагона на территории железнодорожной станции.

Управление Гоструда обращает внимание работников, что само выполнение работ без надлежащего оформления оставляет за собой возможность для работодателя не проводить медицинские осмотры и инструктажи по охране труда. Уважайте себя и не соглашайтесь на условия труда, нарушающих ваши права.