В Сумах снова перенесли «Чехов-фест» 8-й фестиваль «Чехов-фест» только начался, но тут же и завершился из-за попадания Сум в «красную» карантинную зону.

Оставшиеся спектакли организаторы предварительно перенесли на июнь. Об этом сообщается на странице фестиваля в Фейсбуке.

«Дорогие зрители! Не успели мы открыть 8-й фестиваль «Чехов-фест», провести два спектакля, как коронавирус снова отсрочил наши встречи с вами. Из-за попадания Сумской области в «красную зону», мы переносим все запланированные на весну представления на лето. Это - два спектакля сумских театров («Наследники Рабурдена» Сумского областного театра для детей и юношества и «Братья Чеховы» театра «Нянькины») и две приезжие - «Корсиканка» (Киевский академический театр на Левом берегу Днепра) и «Лес» Киевского Национального театра И.Франко). Ориентировочные даты - начало-середина июня. Все приобретенные билеты действительны! «Чехов-фест» обязательно вернется, главное - будьте здоровы и берегите себя!», - говорится в сообщении.

Напомним: в прошлом году фестиваль также переносили с весны на лето, но он так и не состоялся.