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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:07304

В Сумах планируют развернуть еще почти 200 ковидных коек

Согласно данным управления здравоохранения, в настоящее время на стационарном лечении находятся 340 взрослых и 40 детей.

Сейчас готовится развертывание дополнительных коек в КНП «Клиническая больница № 5» (дополнительно 75 коек) и КНП «Клиническая больница № 4» (дополнительно 100 коек), а также открытие специальных коек на базе КНС «Центральная городская клиническая больница» (20 койко-мест) для больных с COVID-19, которым необходимо экстренное оперативное вмешательство.

Также продолжается дальнейшее оснащение медицинских учреждений оборудованием, необходимым для обеспечения больных кислородом. Так, на ближайшей сессии городского совета, которая состоится в среду, 24 марта, планируется выделение дополнительных средств на устройство кислородопроводов и приобретение дыхательных аппаратов СИПАП.

Общество
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