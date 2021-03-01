Уроженец Сумщины «в очках» на Кубке мира Гонка преследования у мужчин, завершавшая программу восьмого этапа Кубка мира, получилась очень насыщенной перемещениями соперников по протоколу, но в то же время очень «осторожной».

Вплоть до первой стойки лидеры не взвинчивали темп, страхуясь от сбоев на рубежах, но в то же время позволяя соперникам компенсировать скоростью ошибки, пишет biathlon.com.ua.

Как следствие, к заключительному рубежу в пределах 30-ти секунд, а значит с шансами на подиум, подошли сразу 11 спортсменов! Замыкающим в этой компании был Дмитрий Пидручный, который провел практически идеальную гонку! Нашему капитану, наконец, покорились четыре нуля на огневых рубежах – впервые в карьере на Кубке мира! Благодаря идеальной стрельбе, Пидручный, даже на фоне усталости от стартов три дня подряд, сумел пробиться в десятку лучших – третий раз в нынешнем сезоне!!! При этом по чистому времени персьюта у украинца – второй результат, сразу следом за Йоханнесом Бё! Поздравляем, Дима!

Уроженец Сумщины Артем Тищенко, впервые в истории своих выступлений бежавший гонку преследования, также выдал отличный старт! Как и капитан, Артем идеально отработал на огневых рубежах! Двадцать закрытых мишеней позволили Тищенко добиться внушительного прогресса, поднявшись на десять позиций и финишировать 25-м. Это – лучший результат Артема в сезоне и второй в карьере, после памятного многим болельщикам 10-го места в спринте Оберхофа-2015!

Вообще, погода, наконец-то смилостивилась над спортсменами, позволив стрелять в достаточно комфортных условиях, и биатлонисты с радостью воспользовались шансом проявить свои снайперские качества: сразу шестеро обошлись на четырех огневых рубежах без кругов штрафа. И, к примеру, белорусу Сергею Бочарникову стопроцентная точность позволила сделать уникальный прорыв с 54-го на 17-е!

Но героями гонки стали все же стартовавшие раньше биатлонисты. На заключительный рубеж двое из них пришли, имея небольшой, 10-секундный запас: Тарьей Бё и Эмильен Жаклен. Француз до этого закрыл все мишени на трех рубежах и в этой дуэли мог считаться фаворитом, являясь чемпионом мира двух последних сезонов именно в персьютах. Но сегодня был не его день: в решающий момент Эмильен дрогнул в одном выстреле, и упустил не толькуо победу, но и шанс на призовое место, поскольку результаты были очень плотными, а соперники на четвертом рубеже – слишком точны.

За серебром после стойки устремилась группа их шести соперников, в которой фаворитом выглядел Йоханнес Бё. Лидер Кубка мира вновь показывал лучшую скорость на дистанции, но чуть не отправил все эти старания впустую, заработав два круга штрафа уже на первом рубеже! Сразу вспомнилась ситуация в спринте, когда стремительный Йоханнес остался ни с чем, промахнувшись трижды. Но сегодня Бё-младший сумел собраться и оставшиеся три стрельбы провести безошибочно, а на последнем круге не оставить шансов соперникам! Таким образом, на церемонии награждения мы увидели очередной братский дубль – только на этот раз Тарьей стоял выше Йоханнеса.

Третьим в напряженной борьбе стал француз Симон Дестьё, который, хоть и обменял золото спринта на бронзу персьюта, должен был остаться довольным финишем на подиуме второй день подряд.

А вот вице-лидер общего зачета Стурла Легрейд напряжения этой борьбы не выдержал. Два промаха на рубежах – довольно слабый результат для снайпера уровня норвежца при благоприятных погодных условиях. Да еще и на последнем круге Стурла проиграл пару позиций, финишировав в итоге пятым и позволив Йоханнесу Бё оторваться в общем зачете на 33 очка. Тем не менее, с учетом вычитания четырех худших стартов, реальное преимущество Йоханнеса – всего два балла, а значит борьба за Большой хрустальный глобус обещает быть захватывающей!

Среди украинцев же произошла рокировка в роли лидера команды. Артем Прима вследствие проблем со здоровьем вынужден был отказаться от участия в гонке преследования, и Дмитрий Пидручный, обойдя партнера по команде, занял 27-ю строчку тотала. Прима также не выпал из топ-тридцатки, оставаясь 29-м.

Для участия в девятом этапе Кубка мира спортсменам не придется переезжать, а значит, эти три дня они могут потратить на отдых и восстановление, чтобы в четверг, 11 марта, спринтом у мужчин продолжить борьбу за награды сезона. Еще днем ранее, 10 марта, в Обертиллиахе стартует заключительный этап Кубка IBU – в этот день спортсмены примут участие в коротких индивидуальных гонках.

Преследование. Мужчины

1. Тарьей Бё (1+0+0+0) 28:17,3

2. Йоханнес Тингнес Бё (2+0+0+0) +8,2

3. Симон Дестьё (0+2+0+0) +11,5

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9. Дмитрий Пидручный (0+0+0+0) +29,5

25. Артем Тищенко (0+0+0+0) +1:58,3