Юні шосткинці – переможці конкурсу «Великі українці світу. Леся Українка» Перша Міжнародна молодіжна конкурсна програма «Великі українці світу. Леся Українка» приурочена 150-річчю від дня народження поетеси.

Вона проводиться у рамках календаря подій Молодіжної мистецької конкурсної платформи WYACP «HARMONY», яку створила Міжнародна ГО «Міжнародна освітньо-культурна Асоціація».

Конкурсна програма проводилася у 6 різних категоріях. У ній взяло участь 75 талановитих дітей, віком від 9 до 18 років включно. У їх числі були і вихованці шосткинського ЦЕВу.

За підсумками конкурсу шосткинці у 2-х номінаціях стали одними з кращих.

Зокрема, у номінації «Літературне мистецтво» вихованець «Народного художнього колективу» фольклорного ансамблю «Любисток» Ярослав Березовий виборов ІІІ місце (керівник Тетяна Стегайло).

У номінації «Театральне мистецтво» вихованці «Народного художнього колективу» театрального колективу «Дзеркало» – Матвій Мороз, Вероніка Белясник, Кирило Грушовенко та Марія Марченко під керівництвом Анжели Висоцької отримали І місце, пишет Шостка.INFO.