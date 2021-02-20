В Сумах растет число заболевших коронавирусом Об этом сегодня, 1 марта, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за прошлую неделю заболело 375 сумчан, что на 22% больше, чем неделей ранее. 6 человек умерло (неделей ранее - 4). Выздоровело 500 человек, в том числе 13 детей и 19 медработников.