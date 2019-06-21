Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:07549

В Сумах уволили директора КП «Центр ухода за животными»

26 февраля был последний рабочий день Владимира Катышева в качестве директора КП «Центр ухода за животными».

Об этом сообщил сам экс-директор в Фейсбуке.

«Сьогодні мій останній робочий день на посаді директора підприємства. Роки роботи тут пройшли насичено, яскраво та … нелегко.             

За час моєї роботи підприємство почало працювати! Була отримана та оформлена земельна ділянка та побудований притулок для безхатніх собак. Обладнаний вольєрами та утепленими будками ( велика подяка за це нашим постійним друзям- волонтерам). Протягом цих років ми плідно співпрацювали з ветеринарними лікарями, які николи не відмовляли нам у допомозі. Налагоджена співпраця з закладами освіти та працівниками ринку та магазинів, які щоденно допомагали нам харчуванням для нашим підлеглих.

Я йду з притулку, знаючи історію кожної тварини – як правило нелегку та навіть трагічну через людську недбалість. І кожна з них мені небайдужа. Я знаю їх імена, звички та характери. Тільки я та мій колектив знає, як нелегко часом було їх нагодувати та пролікувати.

Але сьогодні про хороше. Я хочу сказати ВЕЛИКЕ СПАСИБІ колективу, на чолі якого я стояв. За людяність, небайдужість, щирість та працелюбність. За уміння стримувати та розуміти емоції, за колективний дух та просто за все хороше!

Я дякую нашим дорогим волонтерам, що підтримували притулок та його жителів у найскладніші часи. Волонтер – це покликання і тут більше не скажеш. Тому просто ДЯКУЮ, що ви є, були і будете у тих, кому потрібні.

Дякую депутатам, що розуміли та підтримували наші ініціативи. Бо створення підприємства "з нуля" потребує неабиякої підтримки і на законодавчому рівні .

СПАСИБІ Міському голові Олександру ЛИСЕНКУ та директору департаменту інфраструктури СМР О. І. ЖУРБІ за   можливість робити добрі справи та за життєвий досвід, що не були байдужими до долі підприємства та безпритульних тварин. Далеко не в кожному місті ця проблема на  контролі.

Новому керівництву і колективу притулку бажаю успіхів! Ми передаємо вам нашу велику тваринну родину!

Маю надію, що ви зможете  зберегти її та продовжите свідомо піклуватися про тих, хто  зараз найбільше потребує підтримки! Та дуже прошу відноситися до наших собак, що залишаються вам, саме як до найменших членів родини – з розумінням та любов’ю», - написал он.

Кстати за день до того, он разместил фото бумеранга, вероятно, на что-то намекая.

Как стало известно, мэр Сум Александр Лысенко просто не продлил с ним контракт. Кто будет новым директором, неизвестно.

Напомним: год назад была петиция с требованием уволить Владимира Катышева с его должности, но тогда после проверки мэра Сум все устраивало…

Общество Владимир Катышев Центр ухода за животными
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумський «Центр догляду за тваринами» запрошує на День відкритих дверей
12.08.2020 12:28

Сумський «Центр догляду за тваринами» запрошує на День відкритих дверей

15 серпня – Всесвітній день безпритульних тварин. З цієї нагоди тих, хто задумується про домашнього улюбленця, хто хотів би допомагати...

В Сумах общественные организации могут стать «помощниками» Центра ухода за животными
10.06.2020 17:29

В Сумах общественные организации могут стать «помощниками» Центра ухода за животными

В Сумах планируют создать консультативно-вспомогательный орган для обсуждения проблемных вопросов, возникающих в ходе деятельности КП «Центр ухода за животными»....

Сумской исполком не поддержал петицию об увольнении директора «Центра ухода за животными»
26.05.2020 11:58

Сумской исполком не поддержал петицию об увольнении директора «Центра ухода за животными»

Сегодня, 26 мая, на заседании исполкома сумского горсовета рассматривали проект решения «О рассмотрении петиции Рычкова Дмитрия Сергеевича «Снять с должности...

Сумчане требуют уволить директора КП «Центр ухода животными»
19.12.2019 13:28

Сумчане требуют уволить директора КП «Центр ухода животными»

На сайте онлайн-петиций зарегистрировано обращение «Снять с должности директора КП «Центр ухода животными» Катышева В. А.»....

В Сумах завершают обустройство коммунального Центра передержки бездомных животных
21.06.2019 08:56

В Сумах завершают обустройство коммунального Центра передержки бездомных животных

КП «Центр ухода за животными» дообустраивает Центр передержки бездомных животных....

view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Лесі Українці – 150. Що пам'ятають про чоловіка письменниці його родичі на Сумщині
25.02.2021 19:22
Лесі Українці - 150
25.02.2021 12:05
Сумський ЦПТО: комфортне навчання для вчорашнього безробітного
24.02.2021 15:50
Сільські території не отримали коштів ДФРР
23.02.2021 18:50
Прогноз погоди на перший тиждень березня у Сумській області та Сумах
23.02.2021 18:33
Со среды на Сумщине – снова адаптивный карантин
23.02.2021 14:59
Садибу Харитоненків в Сумах можуть внести до проєкту "Велика реставрація"
22.02.2021 21:45
Кредит на житло: покрокова інструкція від юристів системи безоплатної правової допомоги
22.02.2021 14:58
Возвращение «блудного» сына: подробности поисков сбежавшего подростка с Сумщины
22.02.2021 13:14
Коронавирус на Сумщине снова пошел в рост: итоги недели
22.02.2021 12:51
«Лига смеха» презентует новый состав звездных тренеров
22.02.2021 11:53
Николай Лукаш – маэстро отечественного перевода
20.02.2021 16:43
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.