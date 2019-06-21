В Сумах уволили директора КП «Центр ухода за животными» 26 февраля был последний рабочий день Владимира Катышева в качестве директора КП «Центр ухода за животными».

Об этом сообщил сам экс-директор в Фейсбуке.

«Сьогодні мій останній робочий день на посаді директора підприємства. Роки роботи тут пройшли насичено, яскраво та … нелегко.

За час моєї роботи підприємство почало працювати! Була отримана та оформлена земельна ділянка та побудований притулок для безхатніх собак. Обладнаний вольєрами та утепленими будками ( велика подяка за це нашим постійним друзям- волонтерам). Протягом цих років ми плідно співпрацювали з ветеринарними лікарями, які николи не відмовляли нам у допомозі. Налагоджена співпраця з закладами освіти та працівниками ринку та магазинів, які щоденно допомагали нам харчуванням для нашим підлеглих.

Я йду з притулку, знаючи історію кожної тварини – як правило нелегку та навіть трагічну через людську недбалість. І кожна з них мені небайдужа. Я знаю їх імена, звички та характери. Тільки я та мій колектив знає, як нелегко часом було їх нагодувати та пролікувати.

Але сьогодні про хороше. Я хочу сказати ВЕЛИКЕ СПАСИБІ колективу, на чолі якого я стояв. За людяність, небайдужість, щирість та працелюбність. За уміння стримувати та розуміти емоції, за колективний дух та просто за все хороше!

Я дякую нашим дорогим волонтерам, що підтримували притулок та його жителів у найскладніші часи. Волонтер – це покликання і тут більше не скажеш. Тому просто ДЯКУЮ, що ви є, були і будете у тих, кому потрібні.

Дякую депутатам, що розуміли та підтримували наші ініціативи. Бо створення підприємства "з нуля" потребує неабиякої підтримки і на законодавчому рівні .

СПАСИБІ Міському голові Олександру ЛИСЕНКУ та директору департаменту інфраструктури СМР О. І. ЖУРБІ за можливість робити добрі справи та за життєвий досвід, що не були байдужими до долі підприємства та безпритульних тварин. Далеко не в кожному місті ця проблема на контролі.

Новому керівництву і колективу притулку бажаю успіхів! Ми передаємо вам нашу велику тваринну родину!

Маю надію, що ви зможете зберегти її та продовжите свідомо піклуватися про тих, хто зараз найбільше потребує підтримки! Та дуже прошу відноситися до наших собак, що залишаються вам, саме як до найменших членів родини – з розумінням та любов’ю», - написал он.

Кстати за день до того, он разместил фото бумеранга, вероятно, на что-то намекая.

Как стало известно, мэр Сум Александр Лысенко просто не продлил с ним контракт. Кто будет новым директором, неизвестно.

Напомним: год назад была петиция с требованием уволить Владимира Катышева с его должности, но тогда после проверки мэра Сум все устраивало…