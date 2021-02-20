Сколько сумчан лечатся от COVID-19 в стационарах? Статистику предоставила сегодня, 1 марта, во время аппаратного совещания в мэрии начальница горуправления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, в 5-й больнице лечатся 60 пациентов, 28 из них на кислородной поддержке, 8 в отделении интенсивной терапии, 1 подключен к аппарату ИВЛ.

В 4-й больнице – 21 пациент, 18 из них получают кислород свободным потоком.

В детской городской больнице 21 пациент, 3 в отделении интенсивной терапии. Кроме того, в больнице 46 детей с другой инфекционной патологией.

Для взрослых пациентов в городских больницах 24 свободных места, в детской - 48, все с кислородом.

Кроме того, сумчане лечатся в областных учреждениях: в центре инфекционных болезней – 49 человек, 47 на кислородной поддержке, 2 в отделении интенсивной терапии, 1 на ИВЛ.

В госпитале для ветеранов 43 человека, получают кислород свободным потоком – 30, в интенсивной терапии двое.