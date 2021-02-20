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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Чтобы ускорить поезд «Сумы-Киев», «Укрзалізниця» отменила четыре остановки

Об этом в Фейсбуке написал эксперт по транспорту из Конотопа Дмитрий Власенко.

«Псевдоперемога від "Укрзалізниці".

Мова піде про багатостраждальний "(недо)Інтерсіті" 779/780 Суми-Київ. Останні роки цей "культовий" потяг ніяк не міг дотриматись швидкісного режиму, який передбачений для такої категорії . Хоча на початку свого курсування "худо-бідно" був на нижній межі, причому з усіма існуючими зупинками. Але час йде, колія не модернізується, швидкісних локомотивів немає, ті, що були, не можуть бути відновлені до попереднього стану. Час у дорозі з роками зростає.... Що робити? І Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia знайшла вихід! Бінго! Як зменшити час у дорозі, щоб зберегти категорію "Інтерсіті". Правильно! Треба скасувати половину зупинок!

І з 28 березня 779/780 Суми-Київ НЕ буде зупинятись по станціях Білопілля, Бахмач, Ніжин, Дарниця... (див. світлини.)

Це "перемога"!

Можна "поздоровити" мешканців Сум, до Києва можна дістатись на 15 хвилин швидше. Але ті, кому треба зранку до Бахмача, Ніжина або Ви звикли виходити на станції Дарниця - з 28 березня цього зробити вже не зможете. Smile

Мешканці Бахмача, Ніжина втрачають найшвидший потяг до Києва.

P.S.

І все рівно, при зворотньому шляху Суми-Київ, норматив швидкості НЕ виконується. А якщо брати маршрут "вихідного дня" Суми-Вінниця, то до показника маршрутної швидкості "інтерсіті" (буде 7 г.34 хв., а максимум 7г. 09 хв.)

Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia не дуріть людей, не гоніться за гарними назвами, не можете забезпечити потрібний час прямування - переведіть його до категорії "Регіональний експрес" (чи це "не солідно"?), і не скасовуйте зупинки. Людям і  так немає чим їздити», - написал он.

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Василь Хома
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