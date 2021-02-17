На Сумщине похоронили военного, умершего от ожогов после пожара в блиндаже на Донбассе В Лебедине 24 февраля попрощались с военнослужащим Михаилом Капраном.

Он умер от ожогов после пожара, произошедшего 20 февраля в блиндаже на Донбассе, пишет Суспільне.

Михаилу Капран было 34 года. Он служил в должности наводчика мотопехотного отделения одного из подразделений 58-й отдельной мотопехотной бригады им. Выговского.

Проститься с военным пришли родные, друзья и собратья. Воина дома ждала жена.

Михаил Капран умер в госпитале в Харькове. Его эвакуировали туда с ожогами 90% тела. Еще двух военных, погибших в этом пожаре, должны идентифицировать.

Напомним: о пожаре сообщили 23 февраля на странице 58-й бригады в Facebook. По данному факту проводится проверка военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.