В Сумах маршрутка попала в аварию Сообщение об автопроисшествии, которое произошло на улице Герасима Кондратьева, патрульные получили около 8:40.

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, не придерживаясь безопасной дистанции, допустила наезд на маршрутное авто «Рута».

Транспортные средства получили механические повреждения. Медики осмотрели водительницу легковушки, но от дальнейшего оказания медицинской помощи и госпитализации она отказалась.

Водители автомобилей пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.

Патрульная полиция Сумской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и не нарушать ПДД.