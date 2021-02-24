В Сумах маршрутка попала в аварию

Прибыв на место происшествия, патрульные выяснили, что 34-летняя женщина, управляя автомобилем Opel, не придерживаясь безопасной дистанции, допустила наезд на маршрутное авто «Рута».
Транспортные средства получили механические повреждения. Медики осмотрели водительницу легковушки, но от дальнейшего оказания медицинской помощи и госпитализации она отказалась.
Водители автомобилей пришли к обоюдному согласию и составили Европротокол.
Патрульная полиция Сумской области призывает всех участников дорожного движения быть внимательными и не нарушать ПДД.