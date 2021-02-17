В Сумах в частном доме изъяли полтонны контрафактной выпивки Подразделения налоговой милиции главного управления ГФС в Сумской области в рамках операции «Спирт» изъяли из незаконного оборота свыше полтонны контрафактного алкоголя.

Налоговиками установлен факт торговли ликеро-водочными изделиями без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйствования, а также без получения соответствующей лицензии, предусмотренной Законом Украины «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков, табачных изделий и горючего» от 19 декабря 1995 №481/95-ВР. Такой случай зафиксирован в одном из домовладений в частном жилом секторе города Сумы.

По результатам проведенных мероприятий выявлено и изъято более 560 литров контрафактных ликероводочных изделий (коньяк, водка) сомнительного качества. Общая стоимость изъятого имущества составляет более 120 000 гривен.

Относительно 34-летнего гражданина, который осуществлял противоправную деятельность, составлен административный протокол по ч. 1 ст. 164 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение порядка осуществления хозяйственной деятельности).