Сумской исполком устоял Сегодня, 24 февраля, на сессии Сумского горсовета депутаты голосовали за роспуск исполкома.

Проект решения подала фракция партии «Сила и честь», которая хотела отозвать своего члена исполкома Николая Зигуненко, который проголосовал за поднятие стоимости проезда в маршрутках, хотя фракция была против. Фракция писала заявление об этом мэру Сум, но не дождавшись никакой реакции, решила вынести проект решения о роспуске всего исполкома.

Однако «за» было всего 10 депутатов.

Напомним: Николай Зигуненко является членом партии «Батькивщина», работал помощником мэра Сум, затем замдиректором департамента коммуникаций. Пришел в мэрию из рекламного бизнеса. Как он попал в исполком от другой партии остается загадкой.