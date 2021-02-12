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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:36369

На Сумщине семья дважды предлагала взятку полицейским

Два дня подряд супруги из Белопольского района предлагали правоохранителям «взятки» за избежание ответственности за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

В прошлую пятницу в селе Речки Белопольского района правоохранители остановили автомобиль за нарушения правил дорожного движения. Общаясь с водителем, правоохранители заподозрили, что мужчина находится в нетрезвом состоянии. Полицейские предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, на что водитель отказался, зато предложил работникам полиции 1000 гривен за непривлечение к ответственности. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.

На следующий день событие повторилась почти по идентичному «сценарию», но на этот раз деньги предлагала жена нетрезвого водителя, но предложенная полицейским сумма возросла вдвое.

По итогам этих двух событий решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 369 «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу» Уголовного кодекса Украины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право
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