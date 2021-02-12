В Сумах госпитализировали 29 детей с ОРВИ Об этом сегодня, 22 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальник горотдела здравоохранения Елена Чумаченко.

По данным еженедельно мониторинга, на прошлой неделе в Сумах зарегистрировано 1354 случаев заболевания ОРВИ, что на 8% больше, чем за предыдущую неделю. Среди заболевших 58% это дети до 18 лет. Интенсивный показатель заболеваемости составляет 512,5 на 10 тыс. населения, что ниже порогового уровня - 665,3. Госпитализированы на прошлой неделе 85 жителей города - 56 взрослых и 29 детей. Это 6,3% от всех заболевших. Заболеваний гриппом и летальных случаев не зарегистрировано.

На сегодня 2034 человека провели вакцинацию против гриппа.