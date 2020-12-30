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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:59367

Ушел из жизни бывший мэр Лебедина

Выражаем соболезнования по поводу смерти Лубенского Александра Дмитриевича.

Лебединский городской совет выражает глубокое, искреннее сочувствие родным и близким Лубенского Александра Дмитриевича по поводу его смерти.

Александр Дмитриевич много лет своей жизни отдал служению грмоаде, занимая сначала (с 1998 по 2002 годы) должность первого заместителя Лебединского городского головы, а затем (с 2002 по 2006 годы) - Лебединского городского головы.

Данкор присоединяется к соболезнованиям…

Общество Утрата
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