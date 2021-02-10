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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Шостке пытали собаку, засунув в мешок и прокалывая вилами

Об ужасном случае, произошедшем 17 февраля в Шостке сообщили зоозащитники местной общественной организации «Четыре лапы» на Фейсбуке странице.

Вечером в мусорном баке люди нашли окровавленную собаку, завязанную в мешок, и позвонили зоозащитникам, пишет Шостка.инфо.

Вот что сообщает представитель «Четырех лап» Ирина Бурбулиха в посте:

«Приблизительно в 17 ч., мне позвонил мужчина, Александр, и попросил помощи. Доносился стон собаки, нашли её в мусорном баке, в завязанном и окровавленном мешке, на протяжении часа она скулила. Мешок развязали, рабочие осмотрели собаку и пришли к выводу, что в собаку стреляли. Время было 17 ч, городская лечебница уже закрылась, Рустам работает до 16 ч. Мне в конце января, в 3 часа ночи , в “Ветеринарном доме” приняли собаку, не отказали. Пока собаку доставили в клинику, мужчина в телефонном режиме узнал, что собака не подстрелена была, а женщина попросила своего соседа, чтобы он убил собаку, так как она сожрала её курицу, ну и сосед собаку колол вилами. Подозреваю, что собака вначале была посажена в мешок, а уже потом над ней учинили расправу, а иначе какая бы собака ждала, чтоб её вилами убивали. Собаку, ещё будучи живой, выбросили в мусорный бак, её плач был слышен больше часа. Александр погрузил собаку в свою машину, по дороге он подобрал меня и мы прибыли в клинику на Петуховке. У Виталия Викторовича, был выходной, но он пришёл на работу ради бездомыша. Собаку вывели из коматозного состояния, поставили капельницу, осмотрели. Диагноз неутешительный: пробиты оба лёгких, верхние доли лёгкого закрылись, собака медленно задыхалась, смерть наступила бы от удушья, воздух из лёгкого выходил во внутрь и от рёбер к низу часть живота была вздута от наполнения воздухом, который выходил и собирался в нижней части туловища. Травма головы от удара вилами, прошёлся в вскользь по черепу и кость не пробил, но выбил глаз, глазного яблока не нащупал доктор, второй глаз был цел. Посоветовавшись с врачом, пришли к выводу, избавить животное от мучений. Из за многочисленных ран, нанесённых человеком, у собаки травмы, несовместимые с жизнью. Это была девочка, молодая, думаю, что она всё-таки была домашняя и хозяева из-за курицы – приговорили её к смерти. Всё это произошло в Локотках, в районе Палестины. Люди, которые частями узнавали информацию и сообщали Александру, не захотят пойти свидетелями и информацией делится со мной не будут».

Зоозащитники просят откликнуться тех, кто узнает по нижеуказанным видео собаку, которая жила в Локотском микрорайоне, и, наверное, была домашней, чтобы те, кто жестоко поиздевался над животным, понесли ответственность.

«Может, кто-то узнает собаку или узнает историю о ней, пишите. Пишите в личку, пишите тайно, если мы не сможем их привлечь к ответственности, то хотя бы мы сможем разместить их фото или адрес в группе и поделится их личностями. Конфиденциальность будет сохранена. Виталий Викторович Бойко, огромное Вам спасибо, я уже второй раз обращаюсь к Вам за помощью в неурочное время – вы не отказываете. Наша и моя благодарность не имеет границ!!! Размещено будет 4 видео, информация которую я рассказываю, это та которую мы имели о собаке на тот момент , позже выясняли ещё информацию и она до сих пор не полная… так как люди не хотят неприятностей ! 0971272296 Бурбулиха».

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