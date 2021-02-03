Сумские дорожники осушили «море» на мосту Подтопление путепровода по ул. 20 лет Победы в Сумах ликвидировано.

Сегодня утром, 12 февраля, в результате стремительного перепада температуры воздуха, таяния снега и обильных осадков в виде дождя был подтоплен один из участков путепровода по ул. 20 лет Победы в Сумах.

После обследования проблемного участка специалистами КП «Дорремстрой» выяснилось, что причиной подтопления стало промерзания трубы ливнеприемнике.

Из-за морозов, которые до этого держались много дней подряд, внутри трубы образовался плотный слой льда, который полностью перекрыл отверстие и задерживал воду. Повышение температуры 12 февраля было слишком кратковременным для того, чтобы такой толстый слой льда в трубе растаял.

Поэтому работникам КП «Дорремстрой» пришлось применить специализированную технику, оборудование и человеческие ресурсы, чтобы освободить ливнеприемник ото льда и отвести воду с проезжей части.

КП «Дорремстрой» просит сумчан с пониманием относиться к таким ситуациям. Ведь предприятие не может влиять на погоду, а ликвидировать последствия непогоды и устранить проблемные моменты по всему городу одновременно невозможно.

Будьте осторожны за рулем и при осложнении погодных условий по возможности воздержитесь от поездок на собственном авто, сообщается на сайте КП.