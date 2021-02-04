На Сумщине снова рост заболевания коронавирусом В Сумской области пятый день подряд наблюдается рост заболевания COVID-19.

За пятницу диагноз подтвердился у 130 человек, - третий день больше сотни случаев за день. Всего заболело 46921 человек. Умерло два человека, - всего 641. Выздоровело 37 человек, - всего 44294. Болеют 1986.

В Украине 5182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 1889 человек; летальных случаев - 111; выздоровели - 6144; осуществлено тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

За все время пандемии в Украине заболело - 1268049 человек; выздоровели - 1112299 человек; летальных исходов - 24 285; проведения ПЦР-тестов - 6525209.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 320 случаев;

- Винницкая область - 365 случаев;

- Волынская область - 112 случаев;

- Днепропетровская область - 173 случая;

- Донецкая область - 140 случаев;

- Житомирская область - 234 случая;

- Закарпатская область - 485 случаев;

- Запорожская область - 136 случаев;

- Ивано-Франковская область - 668 случаев;

- Киевская область - 265 случаев;

- Кировоградская область - 34 случая;

- Луганская область - 55 случаев;

- Львовская область - 329 случаев;

- Николаевская область - 79 случаев;

- Одесская область - 183 случая;

- Полтавская область - 137 случаев;

- Ривненская область - 114 случаев;

- Сумская область - 130 случаев;

- Тернопольская область - 135 случаев;

- Харьковская область - 289 случаев;

- Херсонская область - 23 случая;

- Хмельницкая область - 127 случаев;

- Черкасская область - 164 случая;

- Черновицкая область - 384 случая;

- Черниговская область - 101 случай.