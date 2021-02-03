Сумские патрульные показали видео с места смертельно аварии (видео)

При обстоятельствах, которые в настоящее время выясняются, произошло столкновение двух автомобилей - ВАЗ-2104 и Skoda Octavia.
В результате ДТП 56-летняя пассажирка транспортного средства ВАЗ-2104 от полученных травм погибла на месте происшествия. Еще три человека - 53 и 68-летние пассажиры автомобиля Skoda Octavia и 57-летний водитель автомобиля ВАЗ 2104 - получили телесные повреждения. Их доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Патрульные огородили место ДТП и обеспечили безопасность дорожного движения во время оформления материалов следователями. пока обстоятельства выясняются.