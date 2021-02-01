В Сумах собираются менять схему движения общественного транспорта Об этом сегодня, 8 февраля, во время аппаратного совещания напомнил мэр Сум Александр Лысенко.

По его словам, нынешней схеме уже 10 лет, за это время в городе произошло много изменений, в том числе и по пассажиропотоку, поэтому нужно ее менять. По его словам, точно будет меняться схема движения коммунального транспорта, возможно, нужно вносить изменения и в схему движения частного транспорта – сделать часть диагональных, часть радиальных маршрутов. Также необходимо сделать кольцевой троллейбусный маршрут – Прокофьева - пр. Лушпы, - Железнодорожный вокзал – Металлургов – пр. Курский – Ковпака - Белопольское шоссе – Ильинская – Чорновола – 20 лет Победы. Чтобы на конкурс 2022 года уже выставлять новые маршруты.

Начальник транспортного отдела Сергей Яковенко сообщил, что этим уже занимаются.