В Сумах поменяли схему движения коммунального транспорта

На период проведения работ коммунальный транспорт будет курсировать по частично измененной схеме (см. фото).
Изменения актуальные в период с 21/09 до 10/10 текущего года. Во время следования автобусов и троллейбусов возможны незначительные отклонения от расписаний. Работы проводит ООО «Сумытеплоэнерго».
Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений.
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