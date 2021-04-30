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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 20:43453

В Сумах поменяли схему движения коммунального транспорта

С завтрашнего дня, 21 сентября, часть ул. Привокзальная закроют для движения транспорта из-за ремонта тепловой сети.

На период проведения работ коммунальный транспорт будет курсировать по частично измененной схеме (см. фото).

Изменения актуальные в период с 21/09 до 10/10 текущего года. Во время следования автобусов и троллейбусов возможны незначительные отклонения от расписаний. Работы проводит ООО «Сумытеплоэнерго».

Просим пассажиров планировать маршруты поездок заранее и с учетом изменений.

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Общество Коммунальный транспорт Схема движения
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