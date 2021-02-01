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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30517

Нардеп от Сум задумал электрифицировать сумскую железную дорогу

Народный депутат по округу № 158 Игорь Васильев сообщил, что электрификация может начаться в начале 2022 года.

Об этом говорится на его странице в Фейсбуке.

«В Facebook ко мне обратились с проблемой электрификации железнодорожного пути на участке Ворожба-Сумы-Люботин.

К сожалению, город Сумы не имеет прямого круглогодичного железнодорожного сообщения с большинством областных центров таких как Одесса, Днепр, Ровно, Луцк, Хмельницкий, Одесса, Ивано-Франковск и многие другие. И так как данный участок не электрифицирован, «Укрзалізниця» обеспечивает курсирование поездов через Полтаву…

Я с коллегами - Александр Качура и Максимом Гузенко обратились к Премьер-министру Шмыгалю Д.А. с предложением реализовать проект электрификации участков Ворожба-Сумы и Сумы-Люботин. Также проведено переговоры с руководством «Укрзалізниці» по данному проекту.

И уже в этом году планируем выполнить проектные работы, что позволит уже в начале 2022 года начать электрификацию», - говорится в сообщении.

Общество
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