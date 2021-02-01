В Сумах всего 12 новых случаев заболевания COVID-19 Об этом сегодня, 8 февраля, во время аппаратного совещания в мэрии сообщила начальница управления здравоохранения Елена Чумаченко.

По ее словам, за воскресенье в Сумах подтверждено методом ПЦР 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 пациент выздоровел, летальных случаев не было.

Всего 8,5% сумчан уже переболели COVID-19 – это 22347 человека с начала пандемии. Из них 865 детей. В разрезе области количество сумчан составляет 48%.

Выздоровело почти 95% - 21189 человек.

Летальных случаев 255, - 1,1% от всех заболевших.

Лечатся 903.

Выздоровело 848 детей, 17 лечатся.

Заболело 1149 медработников, 1122 выздоровело, 21 лечатся.