В Сумах всего 12 новых случаев заболевания COVID-19

По ее словам, за воскресенье в Сумах подтверждено методом ПЦР 12 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. 41 пациент выздоровел, летальных случаев не было.
Всего 8,5% сумчан уже переболели COVID-19 – это 22347 человека с начала пандемии. Из них 865 детей. В разрезе области количество сумчан составляет 48%.
Выздоровело почти 95% - 21189 человек.
Летальных случаев 255, - 1,1% от всех заболевших.
Лечатся 903.
Выздоровело 848 детей, 17 лечатся.
Заболело 1149 медработников, 1122 выздоровело, 21 лечатся.