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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщині 46324 випадки коронавірусу: подробиці

Cтаном на 6 лютого 2021 року на Сумщині 46324 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію

 
За минулу добу COVID-19 підтвердили у 97 осіб (Глухів – 3, Глухівський р-н – 2, Конотоп – 20, Кролевецький р-н – 9, Лебедин – 5, Липоводолинський р-н – 11, Недригайлівський р-н – 1, Роменський р-н – 1, Суми – 37, Сумський р-н – 3, Тростянецький р-н – 5)
За весь час пандемії на Сумщині було зафіксовано 629 летальних випадки, з них за минулу добу – 2 особи (Конотоп – 1, Суми – 1).
Наразі від COVID-19 в Сумській області одужало 43654 осіб, з них за минулу добу – 156 (Білопільський р-н – 6, Буринський р-н – 10, Глухів – 7, Глухівський р-н – 6, Конотоп – 8,  Конотопський р-н – 1, Краснопільський р-н – 1, Кролевецький р-н – 2, Лебедин – 1, Недригайлівський р-н – 1, Охтирка – 2, Охтирський р-н – 1, Ромни – 1, Суми – 104, Сумський р-н – 5).
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