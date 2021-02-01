Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:25560

Поліція Сумщини розшукує шахрая, який видурив у жінки майже 44 000 гривень

Повіривши чоловіку, який у телефонній розмові назвався банківським працівником, жителька міста Середина-Буда втратила всі свої заощадження.

Вчора до поліції із заявою про шахрайство звернулась 32-річна жінка. Вона розповіла правоохоронцям, що вдень на її мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником одного з провідних банків України. Співрозмовник повідомив, що її банківську картку буде заблоковано, тож кошти потрібно перерахувати на інший рахунок. На що жінка погодилась та виконала всі інструкції «банківського працівника».
Врешті, перевіривши свої рахунки, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрая та звернулась за допомогою до поліції.
За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого ведуться пошуки псевдобанкіра.
Працівники поліції застерігають громадян бути вкрай обережними з подібними співрозмовниками. Пам’ятайте, що жоден банківський працівник не буде вирішувати подібні питання у телефонному режимі.
Хто б вам не говорив телефоном і ким би не називався, щойно мова заходить про ваші гроші рахунки чи статки – відразу вимикайте слухавку. А потім зверніться на «гарячу лінію» свого банку, телефон якої вказаний на звороті банківської картки, і уточніть отриману від незнайомця інформацію.
Будьте уважні та обачні й тоді вам не доведеться бути жертвою аферистів.

Відділ комунікації поліції Сумської області

 
Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщині 46324 випадки коронавірусу: подробиці
Сегодня 09:29
У Шостці ювенальні поліцейські розшукали підлітків, які втекли з родин
Сегодня 12:04
На Сумщині поліція викрила трьох грабіжників
Сегодня 11:39
Поліція Сумщини розшукує шахрая, який видурив у жінки майже 44 000 гривень
Сегодня 10:25
Сумську молодь запрошують на тренінг «Права та дії в умовах COVID-19»
Сегодня 10:19
Сумські рятувальники радять обігрівати житло безпечно
Сегодня 09:25
На Сумщине поймали браконьеров
Вчера 22:56
Ушла из жизни бывший директор Ахтырского музея
Вчера 22:25
Сумские гандболисты стартовали в Кубке Украины
Вчера 21:51
В Шостке казенный завод, где хранятся тысячи тонн боеприпасов, может остаться без охраны
Вчера 21:35
На Сумщине мальчик впал в кому после COVID-19
Вчера 20:46
В Ахтырке владельцы кафе посыпают тротуар кофейной гущей
Вчера 20:03
view counter

Статьи

Сумщина-Нова Зеландія: історія підполковника УНР Миколи Харитоненка
Вчера 22:00
5 порад фахівцям, які працюють дистанційно
Вчера 11:19
ЗНО-2021: новації, які очікують здобувачів освіти Сумщини
04.02.2021 14:43
Лофт дизайн в інтер'єрі квартири, особливості стилю (+фото)
04.02.2021 12:41
Надання безоплатної медичної допомоги при інсульті: яким має бути маршрут пацієнта
03.02.2021 17:54
Сумчанам про зміни щодо призначення та нарахування житлової субсидії
03.02.2021 16:50
Новий санітарний регламент для шкіл: що зміниться у закладах освіти Сумщини?
03.02.2021 14:25
Як діяти у випадку, коли посилку загубили на пошті
02.02.2021 16:11
Как выбрать верхнюю одежду для девочек: инструкции и рекомендации
02.02.2021 13:28
Українець, який підкорив Америку
02.02.2021 11:27
У Сумах показали «Коло…» могрицького ленд-арту
01.02.2021 18:39
Сумская лыжница: Какие олимпийские медали? У лыжников зарплата 4000 гривен
01.02.2021 18:13
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...
view counter

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.