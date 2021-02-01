Поліція Сумщини розшукує шахрая, який видурив у жінки майже 44 000 гривень Повіривши чоловіку, який у телефонній розмові назвався банківським працівником, жителька міста Середина-Буда втратила всі свої заощадження.

Вчора до поліції із заявою про шахрайство звернулась 32-річна жінка. Вона розповіла правоохоронцям, що вдень на її мобільний телефон подзвонив чоловік, який представився працівником одного з провідних банків України. Співрозмовник повідомив, що її банківську картку буде заблоковано, тож кошти потрібно перерахувати на інший рахунок. На що жінка погодилась та виконала всі інструкції «банківського працівника».

Врешті, перевіривши свої рахунки, жінка зрозуміла, що стала жертвою шахрая та звернулась за допомогою до поліції.

За даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України «Шахрайство», у рамках якого ведуться пошуки псевдобанкіра.

Працівники поліції застерігають громадян бути вкрай обережними з подібними співрозмовниками. Пам’ятайте, що жоден банківський працівник не буде вирішувати подібні питання у телефонному режимі.

Хто б вам не говорив телефоном і ким би не називався, щойно мова заходить про ваші гроші рахунки чи статки – відразу вимикайте слухавку. А потім зверніться на «гарячу лінію» свого банку, телефон якої вказаний на звороті банківської картки, і уточніть отриману від незнайомця інформацію.

Будьте уважні та обачні й тоді вам не доведеться бути жертвою аферистів.

Відділ комунікації поліції Сумської області