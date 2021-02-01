На Сумщине поймали браконьеров При осуществлении рейда государственной лесной охраной ГП «Роменский лесхоз» около 18 часов 3 февраля неподалеку с. Холодный Яр Роменского (ранее - Недригайловского) района был замечен автомобиль «Нива» синего цвета, который курсировал вблизи лесных массивов и скошенных кукурузных полей и с помощью дополнительного освещения, установленного на авто выискивал ночных зверей.

Так как сезон охоты закрыт, были приняты меры по остановке автомобиля и проверки документов, сообщается на странице ДП «Роменский лесгосп» в Фейсбуке.

Водитель «Нивы», заметив преследование, попытался «замаскироваться»: выключил свет и двигался дальше без габаритных огней. Через некоторое время он все же остановился, но предоставлять любые объяснения и сообщать свои личные данные государственной лесной охране отказался. В связи с тем, что во время разговора в автомобиле было замечено ружье, был совершен звонок на линию «102» для вызова следственно-оперативной группы.

«Пока мы ждали приезда полиции, - говорит инженер по охране и защите леса ГП« Роменский лесхоз », - заметили свет от фар другого автомобиля, который также курсировал по подобному маршруту и также вероятно выискивал зверей».

Один из работников лесной охраны остался ждать полицию вместе с водителем «Нивы», а двое других уехали вслед. Оказалось, что это также автомобиль марки «Нива» темно-зеленого цвета, а водитель, несмотря на законное требование, не остановился и начал убегать.

«Мы начали его преследовать и одновременно позвонили в дежурную часть полиции пгт Недригайлов, сообщив направление движения автомобиля, - рассказывает инженер по охране и защите леса, - наряд полиции выехал по нашему обращению, но никаких мер для остановки вероятного нарушителя не осуществил, поэтому водитель «Нивы», проехав мимо авто полицейских с включенными проблесковыми маячками подъехал к собственному дому в с. Бабы Роменского района (ранее Недригайловского) и забежал вместе с оружием в собственный двор. Через открытую дверь автомобиля, которые владелец убегая не закрыл, было замечено коробку из-под патронов «Буран» и фонарь».

Позже выяснилось, что данное лицо занимается предпринимательской деятельностью и наверняка чувствует себя не рядовым гражданином, а «хозяином жизни», а также уверен в своей безнаказанности, ведь он не раскаялся, а наоборот угрожал лесной охране.

Что касается водителя синей «Нивы», то при осмотре его автомобиля сотрудниками полиции вместе с работниками Роменского лесхоза было обнаружено две единицы оружия: гдадкоствольное охотничье ружье и карабин с прицелом и 9 патронов: пуля, картечь и др. Был составлен административный протокол по статье 85 КУоАП «Нарушение правил использования объектов животного мира», что влечет за собой предупреждение или наложение штрафа от 6 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 102 до 1020 грн.) И изъято указанные патроны.

Следует отметить, что лицо, в отношении которого был составлен админпротокол, ранее работало в органах полиции, а потому четко осознает ответственность за свои действия. В настоящее время он также занимается предпринимательской деятельностью. И вот возникает вопрос: не доедают сегодня предприниматели, что в ночное время идут на заготовку мяса, потому что это не охота, а действительно заготовка, говорится в сообщении.