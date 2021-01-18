На Сумщине 85 новых случаев коронавируса, в Украине - 3776 На утро 27 января в Сумской области подтверждено 45362 случая заболевания коронавирусной болезнью.

За вторник подтверждено 85 новых случаев, 180 человек выздоровело, - всего 41871. Никто не умер.

В Украине 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 2430 человек; летальных случаев - 145; выздоровели - 14250 человек; осуществлено тестирований за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27041, методом ИФА - 20079).

За все время пандемии в Украине заболело - 1200883 человека; выздоровели - 980 085 человек; летальных исходов - 22 202; проведено ПЦР-тестов - 6152298.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 437 случаев;

- Винницкая область - 158 случаев;

- Волынская область - 76 случаев;

- Днепропетровская область - 188 случаев;

- Донецкая область - 143 случая;

- Житомирская область - 107 случаев;

- Закарпатская область - 86 случаев;

- Запорожская область - 204 случая;

- Ивано-Франковская область - 167 случаев;

- Киевская область - 276 случаев;

- Кировоградская область - 48 случаев;

- Луганская область - 49 случаев;

- Львовская область - 221 случай;

- Николаевская область - 174 случая;

- Одесская область - 185 случаев;

- Полтавская область - 116 случаев;

- Ривненская область - 164 случая;

- Сумская область - 85 случаев;

- Тернопольская область - 96 случаев;

- Харьковская область - 238 случаев;

- Херсонская область - 64 случая;

- Хмельницкая область - 169 случаев;

- Черкасская область - 126 случаев;

- Черновицкая область - 169 случаев;

- Черниговская область - 30 случаев.