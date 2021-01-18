На Сумщине 85 новых случаев коронавируса, в Украине - 3776

За вторник подтверждено 85 новых случаев, 180 человек выздоровело, - всего 41871. Никто не умер.
В Украине 3776 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 115 детей и 172 медработника.
Также за минувшие сутки госпитализированы - 2430 человек; летальных случаев - 145; выздоровели - 14250 человек; осуществлено тестирований за сутки - 47 120 (в том числе методом ПЦР - 27041, методом ИФА - 20079).
За все время пандемии в Украине заболело - 1200883 человека; выздоровели - 980 085 человек; летальных исходов - 22 202; проведено ПЦР-тестов - 6152298.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (437), Киевской (276), Харьковской (238), Львовской (221) и Запорожской (204) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев - 437 случаев;
- Винницкая область - 158 случаев;
- Волынская область - 76 случаев;
- Днепропетровская область - 188 случаев;
- Донецкая область - 143 случая;
- Житомирская область - 107 случаев;
- Закарпатская область - 86 случаев;
- Запорожская область - 204 случая;
- Ивано-Франковская область - 167 случаев;
- Киевская область - 276 случаев;
- Кировоградская область - 48 случаев;
- Луганская область - 49 случаев;
- Львовская область - 221 случай;
- Николаевская область - 174 случая;
- Одесская область - 185 случаев;
- Полтавская область - 116 случаев;
- Ривненская область - 164 случая;
- Сумская область - 85 случаев;
- Тернопольская область - 96 случаев;
- Харьковская область - 238 случаев;
- Херсонская область - 64 случая;
- Хмельницкая область - 169 случаев;
- Черкасская область - 126 случаев;
- Черновицкая область - 169 случаев;
- Черниговская область - 30 случаев.