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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Вчера 22:17337

Через перериту дорогу сумчани не можуть доїхати до своїх гаражів

Мешканці “Хіммістечка” у Сумах нарікають на те, що не можуть дістатися до дач і гаражів. За їхніми словами, все це - через траншею, яку розрили перед їхніми будинками.

Перерили дорогу два тижні тому, говорить мешканка вулиці Римського-Корсакова Ольга Падалка, йдеться в сюжеті Суспільного.

“У нас 35 років не було дороги. У бруді ми лазили. Зробили під’їзд більш-менш нормальний - і знову через три роки нам переривають. Уже був силовий кабель протягнутий, вони сказали, що - малої сили, треба більший. І ніхто не збирається нічого робити. Розрили, а хто буде нам благоустрій робити, ми не знаємо”, - розповідає пані Ольга.

Про перешкоди, які спричинила траншея, говорить мешканець вулиці Римського-Корсакова Денис Дорда: “Проїзду тут взагалі ніякого немає. Вчора двічі витягували мене звідси, бо я провалився, не міг проїхати. Це вже перед вашим проїздом насипали піску, щебеню, а так вони все кинули, ніхто це не контролював”.

Через перериту дорогу сумчани не можуть доїхати до своїх гаражів

На замовлення “Сумиобленерго” земляні роботи проводить київська фірма “Проматом”.

Згідно з дозволом на проведення земляних робіт, який надала київським підрядникам міська інспекція з благоустрою, умова робіт - дорожнє покриття мали пройти методом горизонтально направленого буріння. Однак дорогу розрили, пошкодивши і дерева, які росли обабіч тротуару, говорить мешканка вулиці Римського-Корсакова Ірина Кушнірьова.

“Мешканці нашого дому всі обурені, тому що без нашого відома перерили клумби. Ми тут наводили красу. Була в нас дорога, якої ми добилися нашими силами - і все так залишать, ніхто нічого не буде тут відновлювати”, - зазначила вона.

Через перериту дорогу сумчани не можуть доїхати до своїх гаражів

Для захисту своїх інтересів мешканці вулиці звернулися до адвоката Олександра Петрищева.

“Є один з нормативних актів – основний: типове положення про порядок видачі дозволів на проведення робіт, пов’язаних з порушенням об’єктів благоустрою. Є загальне типове положення, затверджене Кабінетом Міністрів, а є і наше, видане нашою міською радою, - №1160. Суть його – перш ніж провести будь-які роботи відповідно треба отримати усі узгодження і надалі, під час робіт, треба враховувати інтереси громадян, які проживають в певних районах”, - розповідає адвокат.

Згідно з міським порядком видачі дозволів на порушення благоустрою відновлення клумб та доріг мають робити підрядники робіт, говорить Олександр Петрищев. Керівниця київського ТОВ “Проматом” Єлизавета Скляр телефоном сказала, чому розривали дороги, а не проходили під землею, як у дозволі.

“Технічні складності, суміжні комунікації. Для безпеки виконання робіт і приймаються якісь зміни з проходження. Є певні технічні показники, які не дають можливості. Значить - суміжні комунікації, для того, щоб оптимізувати, не пошкодити якісь інші комунікації, було прийняте оптимальне рішення. Це все - тимчасове явище. Це буде усунуто. Я думаю, треба ще трішки потерпіти і все буде вирішено”, - говорить вона.

Заступник начальника інспекції з благоустрою Микола Яковенко сказав, що вже наклали штраф на київську фірму через порушення благоустрою у Сумах. Більше обіцяв розказати 27 січня. Речниця замовника робіт “Сумиобленерго” Олена Закревська попросила направити запит і також обіцяла надати коментар 27 січня.

 
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