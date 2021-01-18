На Сумщине 45362 случаев заболевания COVID-19: подробности По состоянию на 27 января в Сумской области 45362 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 85 человек (Белопольский р-н - 2, Великописаревский р-н - 1, Конотоп - 10, Конотопский р-н - 2, Липоводолинский р-н - 2, Недригайловский р-н - 2, Ахтырский р-н - 2, Сумы - 57, Сумской р-н - 6, Шостка - 1).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 604 летальных случая, из них за прошедшие сутки - 0.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 41871 человек, из них за минувшие сутки - 180 (Белопольский р-н - 1, Конотоп – 11, Конотопский р-н - 1, Краснопольский р-н - 2, Кролевецкий р-н, - 12, Липоводолинский р-н – 10, Недригайловский р-н - 2, Ахтырка - 2, Путивльский р-н - 8, Ромны - 4, Роменский р-н - 1, Сумы - 87, Сумской р-н – 18, Шостка - 21).