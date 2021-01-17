На Сумщине 101 новый случай заболевания коронавирусом: подробности По состоянию на 25 января в Сумской области 45240 случаев заболевания коронавирусной инфекцией

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 101 человека (Глухов - 6, Глуховский р-н - 1, Конотоп - 9, Краснопольский р-н - 1, Лебедин – 11, Лебединский р-н - 1, Ахтырка - 5, Ромны - 6, Сумы - 47, Сумской р-н - 6, Тростянецкий р-н - 8 ).

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 602 летальных случая.

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 41325 человек, из них за минувшие сутки - 212 (Великописаревский р-н - 7, Глухов - 6, Глуховский р-н - 3, Конотоп - 66, Конотопский р-н - 14, Кролевецкий р-н - 9, Лебедин - 2, Лебединский р-н - 1, Недригайловский р-н - 3, Ахтырка - 5, Ахтырский р-н – 14, Путивльский р-н - 9, Ромны - 4, Роменский р-н - 4, Середина-Будский р-н - 2, Сумы 34, Сумской р-н - 9, Тростянецкий р-н - 1, Шостка – 17, Шосткинский р-н - 1, Ямпольский р-н - 1).