Найпопулярніші туристичні локації Лебедина отримають QR-таблички В Лебедині готовий до старту інноваційний туристичний проєкт «Лебедин на долоні: віртуальний гід міста», що передбачає маркування основних туристичних локацій та пам'яток, за допомогою інформаційних табличок з QR-кодами.

Проєкт має на меті знайомити туристів з історією міста Лебедина, його архітектурними, історичними та іншими надбаннями культурної спадщини. Також проєкт передбачає розробку пішохідних маршрутів, що поєднають основні пам'ятники та локації.

Проєкт реалізується в рамках міської цільової «Програми розвитку туризму в місті Лебедині на 2017-2022 роки» та підтримки Лебединської міської ради. Виконавець по проєкту – відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради. Серед учасників проєкту - Лебединський міський художній музей імені Б.К.Руднєва.

На першому етапі планується встановлення 19 інформаційних табличок з QR-кодами на найбільш популярних туристичних локаціях та пам'ятниках Лебедина.

Таблички, розміром 30×40 см, мають елементи єдиного стилю та містять назву об’єкта, його фото, а також інструкцію з користування. Варто лише просканувати за допомогою телефону QR-код, і за лічені секунди віртуальний гід надасть вам необхідну інформацію про об’єкт.

Текст на табличках буде розміщений двома мовами – українською та англійською. Найближчим часом доступним також буде аудіо-ряд, тож інформацію можна буде не лише прочитати, а й прослухати. Наразі завершується процес наповнення відповідних категорій на кожен об'єкт, що будуть знаходитися на сайті Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва - http://artmuseum.lebedyn.org/

Встановлені такі таблички будуть на пам'ятники архітектури та історії, зокрема лебединські храми, включаючи Свято-Воскресенський (пам'ятка архітектури XVIII ст. національного значення), колишні будівлі міської управи (ратуша), земської управи (нині – медичне училище), художньому музеї, а також пам'ятниках Лебедина (Меморіал Слави, пам'ятник Т.Г.Шевченка, ін.).

За словами ініціатора проєкту – спеціаліста міського відділу культури та туризму Валентини Знаменщикової, «завдяки цьому проєкту жителі та гості міста зможуть глибше вивчити історію Лебедина без допомоги екскурсоводів і перекладачів. Таку практику вже використовують у багатьох країнах та найбільших містах України. Це робить процес знайомства з містом набагато простішим і цікавішим. За допомогою використання мобільного додатку відбувається магія і таблички оживають».

Організатори проєкту також сподіваються, що інтерактивний гід посилить привабливість зовнішнього й внутрішнього туризму у Лебедині. Крім того, інформація за QR-кодами буде подана й озвучена оригінально – щоб мотивувати до знайомства з Лебедином й до вивчення його історії.

Наразі, вже виготовлені всі 19 інформаційних табличок та елементи кріплення до них. Перші 4 нещодавно прибули до Лебедина, інші 15 надійдуть найближчими днями. Очікується, що процес їх встановлення на будівлях та біля пам'ятників розпочнеться за кілька днів та завершиться протягом місяця.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ