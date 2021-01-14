Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:2275

Найпопулярніші туристичні локації Лебедина отримають QR-таблички

В Лебедині готовий до старту інноваційний туристичний проєкт «Лебедин на долоні: віртуальний гід міста», що передбачає маркування основних туристичних локацій та пам'яток, за допомогою інформаційних табличок з QR-кодами.

Проєкт має на меті знайомити туристів з історією міста Лебедина, його архітектурними, історичними та іншими надбаннями культурної спадщини. Також проєкт передбачає розробку пішохідних маршрутів, що поєднають основні пам'ятники та локації.

Проєкт реалізується в рамках міської цільової «Програми розвитку туризму в місті Лебедині на 2017-2022 роки» та підтримки Лебединської міської ради. Виконавець по проєкту – відділ культури і туризму виконавчого комітету Лебединської міської ради. Серед учасників проєкту - Лебединський міський художній музей імені Б.К.Руднєва.

На першому етапі планується встановлення 19 інформаційних табличок з QR-кодами на найбільш популярних туристичних локаціях та пам'ятниках Лебедина.

Таблички, розміром 30×40 см, мають елементи єдиного стилю та містять назву об’єкта, його фото, а також інструкцію з користування. Варто лише просканувати за допомогою телефону QR-код, і за лічені секунди віртуальний гід надасть вам необхідну інформацію про об’єкт.

Текст на табличках буде розміщений двома мовами – українською та англійською. Найближчим часом доступним також буде аудіо-ряд, тож інформацію можна буде не лише прочитати, а й прослухати. Наразі завершується процес наповнення відповідних категорій на кожен об'єкт, що будуть знаходитися на сайті Лебединського міського художнього музею імені Б.К.Руднєва - http://artmuseum.lebedyn.org/

Встановлені такі таблички будуть на пам'ятники архітектури та історії, зокрема лебединські храми, включаючи Свято-Воскресенський (пам'ятка архітектури XVIII ст. національного значення), колишні будівлі міської управи (ратуша), земської управи (нині – медичне училище), художньому музеї, а також пам'ятниках Лебедина (Меморіал Слави, пам'ятник Т.Г.Шевченка, ін.).

За словами ініціатора проєкту – спеціаліста міського відділу культури та туризму Валентини Знаменщикової, «завдяки цьому проєкту жителі та гості міста зможуть глибше вивчити історію Лебедина без допомоги екскурсоводів і перекладачів. Таку практику вже використовують у багатьох країнах та найбільших містах України. Це робить процес знайомства з містом набагато простішим і цікавішим. За допомогою використання мобільного додатку відбувається магія і таблички оживають».

Організатори проєкту також сподіваються, що інтерактивний гід посилить привабливість зовнішнього й внутрішнього туризму у Лебедині. Крім того, інформація за QR-кодами буде подана й озвучена оригінально – щоб мотивувати до знайомства з Лебедином й до вивчення його історії.

Наразі, вже виготовлені всі 19 інформаційних табличок та елементи кріплення до них. Перші 4 нещодавно прибули до Лебедина, інші 15 надійдуть найближчими днями. Очікується, що процес їх встановлення на будівлях та біля пам'ятників розпочнеться за кілька днів та завершиться протягом місяця.

Андрій Гєльмінтінов, директор ЛМХМ

Досуг
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 44932 случая заболевания COVID-19
Сегодня 09:00
Найпопулярніші туристичні локації Лебедина отримають QR-таблички
Сегодня 11:22
На Сумщине пожарные тушили жилой дом
Сегодня 11:18
У Сумах приватне підприємство відсудило 1,5 млн грн за будівельні роботи у Миколаївської селищної ради
Сегодня 11:13
В Сумах подрезали 18-летнего парня
Сегодня 11:07
В Сумах с понедельника дети вернутся к учебе в заведениях образования
Сегодня 10:56
На Сумщине создадут областную программу по энергоэффективности многоквартирных домов
Сегодня 10:51
Сумским спортсменам назначили губернаторские стипендии
Сегодня 10:22
Сумская лучница показала тренировку сборной Украины (видео)
Сегодня 09:58
Сумчанам, обогревающим дома при помощи электричества, предлагают субсидию
Сегодня 09:48
В Сумах на Прокофьева украли кабеля интернет-провайдеров
Сегодня 09:35
Работники полиции Сумщины проверяют информацию о сливе канализационных стоков в лесу
Сегодня 09:24
view counter

Статьи

Засновниця сумського бренду вишиванок «Своє» увійшла до списку «100 успішних українців»
Вчера 20:34
Без світла і води. Жінка на Сумщині повернулась додому після 10 років у психлікарні
20.01.2021 13:16
Кто за что отвечает: обязанности мэра, замов, управделами и секретаря горсовета
20.01.2021 12:35
Служба зайнятості Сумщини активно взаємодіє з ОТГ
19.01.2021 15:28
Спиртовые дрожжи – отличный выбор для производителей спиртных напитков
19.01.2021 13:09
Бюджетна оборудка ексрегіоналів на Сумщині, або Збагачення на потребах пацієнтів
18.01.2021 17:17
Коронавирус на Сумщине: итоги недели
18.01.2021 12:55
Як жителям Сумщини перейти до нового постачальника газу? Покрокова інструкція
18.01.2021 11:30
Стартувала деклараційна кампанія – 2021
17.01.2021 14:30
Мовний закон: роз’яснення юристів системи безоплатної правової допомоги Сумщини
15.01.2021 16:10
Як правильно святкувати Водохреща: радять сумські рятувальники
15.01.2021 09:18
ЗНО-2021 відбудеться з нововведеннями (відео)
14.01.2021 20:14
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.